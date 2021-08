Afirma la OMSA trabaja en recuperar carriles exclusivos para mejorar el servicio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Radhamés González, dijo este lunes que en su gestión se trabaja para recuperar los carriles exclusivos, pues así, se eficientizaría el servicio en favor de los usuarios.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, González precisó que para lograr ese objetivo se han acercado a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

“Buscamos recuperar esos carriles exclusivos porque cuando se inició la OMSA, existían, pero hoy no es así, y te pongo como ejemplo cuando sacamos un autobús terminal C1, a tres minutos de la parada Pintura, sin embargo cuando quiere venir a llegar, debido al tapón que hay, a veces se juntan tres o cuatro autobuses en el mismo punto”, puntualizó.

Sostuvo que como meta fundamental, durante este primer año dirigiendo la OMSA, ha logrado hacer de la institución una entidad eficiente, transparente y fundamentalmente humana.

Recordó que encontró la institución en situación bastante difícil, con apenas 132 autobuses en capacidad de operar y dijo que de esos, solo una parte operaban, obligando a que pasajeros esperaran hasta una hora para abordar el transporte en algunas zonas.

Afirmó que en su gestión ha logrado aumentar esa cantidad 300 autobuses “y hoy tenemos alrededor de 375 autobuses en capacidad de operar, eso no significa que los 300 autobuses andan en ruta, sino que de esos, unos 60 están en el Ministerio de Salud Pública, que se utilizan como unidades móviles de vacunación y en otros casos para el traslado del personal”.

González dijo que en ruta hay casi 200 autobuses y que otros están asignados en servicios especiales que tienen otras instituciones y que, los que tenían desperfectos, fueron reparados en los talleres de la propia institución.

“Encontramos las recaudaciones en unos 8 millones de pesos y hoy estamos en unos 30 millones de pesos”, destacó como logro, y agregó que la OMSA tiene que cambiar porque la ley así lo ordena.

En ese sentido, dijo que debe convertirse en operadora, que bien puede ser público-privada con capital mixto, “aunque esto no es tan fácil porque ningún inversionista hará una inversión en algo que pudiera ser deficitario, y no por mala administración, sino por lo económico del pasaje, ya que no se puede operar con mucha ganancia”.

Relacionado