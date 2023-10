Aeropuerto Internacional de Bávaro. Podría no ser una mala idea  !!!

Desde hace algunos años que se comenzó a hablar de este proyecto, no hemos hecho más que escuchar argumentos la mayoría negativos sobre por qué esto sería una mala idea o una idea descabellada. Sin embargo, con el pasar del tiempo y los cambios que ha tenido el mundo en los últimos años post pandemia cada vez se ve más como un proyecto posible y al día de hoy nos surge la pregunta esta mala idea como nos han querido vender??

Y no puedo evitar que me llegue a la mente, cuando estaba en planeación la obra del Metro de Santo Domingo, que en su momento tuvo una gran cantidad de detractores. Sin embargo al día de hoy es sin lugar a dudas una de las obras de infraestructura más usadas, rentables y útiles para gran parte de los dominicanos. Y al revisar los argumentos no hay nada que haga pensar que este no sería el caso del aeropuerto.

Si comenzamos por uno de los primeros argumentos el tema de la distancia a los aeropuertos próximos, pero a la vez podemos ver que hay un muchos precedentes en distintas ciudades del mundo con aeropuertos a la misma o menor distancia que a lo que estarían el Aeropuerto Internacional de Bávaro y el aeropuerto en Punta Cana, pero ya eso se ha discutido mucho. En el presente artículo, nos enfocaremos en los números reales, El AIB promete una inversión inicial de 490 millones de dólares que definitivamente impactara de manera positiva en sector construcción e inmobiliario en la zona. Además de eso promete crear una generosa cantidad de empleos que fuera de las principales ciudades de Republica Dominicana nunca están de más.

Sin embargo, una de las principales ventajas que tenemos que ver a la hora de debatir este tema es la importancia para el futuro turístico inmobiliario de la República Dominicana y principalmente el futuro del turismo inmobiliario de Miches. Como ya hemos mencionado en artículos anteriores Miches se perfila para hacer el próximo gran Polo turístico de la República Dominicana y al día de hoy es el eje central de la nueva zona de expansión turística donde el día de hoy se refleja el mayor crecimiento de inversión en nuevos proyectos. La costa Este de la Republica Dominicana cuenta con 152 km de playas y de estos, un alto porcentaje se encuentra entre la zona de Miches, Macao y Sabana de la Mar, Higüey.

Este Aeropuerto Internacional de Bávaro que estará ubicado a unos 27 km del Aeropuerto de Punta Cana podría ser la columna vertebral para el boom definitivo de esta zona y que pueda aumentar la llegada de turistas y también descentralizar el turismo de la zona de punta cana. Al día de hoy un turista que aterriza en el Punta Cana, se toma 2:12 de camino para llegar a las playas de Miches, convirtiéndolo en una gran obstáculo para el crecimiento. Y a simple vista podemos ver que no hace falta ser un experto, para entender que esto es un proyecto con más puntos positivos para el desarrollo del turismo inmobiliario que negativos.

La Zona de Bávaro, Macao, Uvero Alto, Miches, y Sabana de La Mar por consiguiente todo el Este será impulsado y se verá el crecimiento y aceleramiento de los proyectos turísticos en proceso y otros por llegar y sacar el mayor provecho al potencial de la zona. Playas, montanas, Parques Nacionales.

Desde Playa Macao, Playa Uvero Alto, playa Palmera, Playa Escondida, playa La Vacama, Playa Nisibon, Playa Punta del Coco, Sabana Nisibon, Playa La Barbacoa, Punta Pontón, El Limón, Punta Larga, Playa Esmeralda, Playa Arriba, hasta las Playa Acapulco en Sabana de la Mar pasando por el Parque Nacional Los Haitises, por mencionar unas cuantas de las playas de las cuales cuyo potencial serian altamente aprovechado por la influencia de la construcción de este aeropuerto.

Ya son varios los artículos en los que hemos mencionado la necesidad de una diversificación en el turismo, pero al igual que debemos diversificar las áreas del turismo también es necesario diversificar los polos y las vías de acceso hacia el turismo y sin lugar a dudas eso es lo que busca el nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, de una expansión hacia una nueva área de turismo sin que se vea necesariamente afectada el área que ya existe por eso a mí entender esto NO resulta para nada una mala idea.

La pregunta debería ser…. Y por qué no hacerlo?

OPINAMOS QUE SI….