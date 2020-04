Aerolínea Spirit anuncia vuelo humanitario de RD a Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aerolínea Spirit informó este miércoles que ha organizado vuelos, desde Colombia, Haití, Aruba, Panamá, Honduras y República Dominicana, hacia Estados Unidos, a fin de que más de 1000 personas puedan retornar a ese territorio.

La empresa, desde hace 13 días, ha coordinado estos vuelos para trasladar a ciudadanos, familiares americanos y residentes que han tratado de volver, luego de que gobiernos hayan impuesto restricciones en los vuelos.

En ese sentido, Ted Christie, CEO de la aerolínea, sostuvo que “desde que las restricciones de vuelos internacionales empezaron a ser implementadas, hemos estado buscando formas de ayudar a nuestros pasajeros a retornar a sus países”.

Sobre este aspecto, el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó en su cuenta de Twitter que “el 16 de abril, Spirit Airlines está programado para operar un vuelo de SDO a FLL. Los ciudadanos estadounidenses que viven en los EE. UU. Deben hacer arreglos para el regreso inmediato a casa o prepararse para permanecer en el extranjero indefinidamente”.

Estos vuelos fueron coordinados por embajadas del país norteamericano y gobiernos locales, según expresó la empresa, la cual sostuvo que, hasta el momento, ha realizado ocho vuelos.

“Nuestra empresa está compuesta de un equipo que siempre busca hacer todo lo posible para ayudar. Agradezco sinceramente a nuestra Familia Spirit, los aeropuertos y las entidades de gobierno por trabajar con nosotros para unir a todas estas personas con sus familias”, agregó Christie.

La empresa sostuvo que ha colocado bloqueos en todos los asientos del medio, a fin de conservar el distanciamiento social. Añadió que continuará tomando las medidas de lugar, a fin de garantizar vuelos seguros para los pasajeros y los colaboradores.

#DominicanRepublic: On Apr. 16 Spirit Airlines is scheduled to operate a flight from SDO to FLL. U.S. citizens who live in the US should arrange for immediate return home or prepare to remain abroad indefinitely. https://t.co/Fa7fG20XiC pic.twitter.com/Cplohq32Gy

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 15, 2020