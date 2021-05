Advierten represar ríos Bao y Jagua, aniquilaría vida de miles de ciudadanos y empobrecería zona

Comparte esta noticia

Comunitarios anuncian acciones directas como piquetes

EL NUEVO DIARIO, JANICO, SANTIAGO. – Un llamado urgente a la comunidad nacional fue emitido desde esta zona a todo el país, a fin de que tomemos conciencia del grave daño que ocasionaría el proyecto en marcha por parte de autoridades del sector energético para represar las aguas de los ríos Bao y Jagua, infringiendo daños irreversibles a la biodiversidad, así como a los proyectos ecoturísticos que van perfilando estas comunidades como amigables con la naturaleza.

En un encuentro con periodistas de distintos medios, los comunitarios afiliados a la Comisión Municipal por la Preservación de los ríos Bao y Jagua, la Fundación para el Desarrollo de Janico, y las distintas comunidades que integran este municipio lanzaron un llamado de alerta ante las pretensiones que denunciaron castrarían el desarrollo y la supervivencia misma en amplias zonas de la sierra, para beneficiar a poderosos, con proyectos engañosos que se presentan como beneficiosos para el país.

Josefina Díaz, coordinadora de la Comisión Municipal por la Preservación de los ríos señalados, expreso que por segunda ocasión se pretende represar el rio Bao (ya lo está en el proyecto Tavera Bao) y el impacto ambiental están opuestos a que eso se realice. Adujo que existen otros medios para generar energía limpia no necesariamente represando las aguas, y así se lo expresaron a representantes de Egehid y la Gobernación de Santiago que visitaron la zona.

“Este pueblo se convertiría en un Macondo, un pueblo fantasma, porque que atraería a los visitantes una vez perdamos las aguas de los ríos que dan vida a los balnearios existentes. Esperamos que ambientalistas y preocupados por la vida en la sierra, se unan a este clamor por conservar nuestros ríos en sus cauces naturales”, preciso.

Jorge Ureña de Fundejanico, dijo que represar esos ríos es aniquilar la vida de Jánico pues la afluencia de visitantes a los balnearios de ambos ríos, es la segunda fuente de ingresos para estas comunidades, luego de las remesas del exterior. “Sería darle un golpe mortal al comercio y al ecoturismo en general pues nos quitarían la principal fuente por los que miles visitan nuestra zona”, observo.

David Estévez, en representación de la comunidad de Bao, resalto la preocupación que los embarga pues serian directamente afectados con un proyecto fantasma que se les está vendiendo “lleno de mentiras pues se nos vende unos proyectos turísticos que nos preguntamos cómo desarrollar turismo cuando quieren desaparecer nuestras aguas”.

Juan Ramón Hernández, representante de la comunidad de Gurabo de Jánico, dijo oponerse rotundamente a la construcción de esas represas al entender que aniquilarían la principal fuente de ingresos de muchas familias de la zona que hoy están viviendo gracias a los visitantes de los distintos balnearios.

Odalis Quezada, de la comunidad de Palero, dijo que les preocupa el anuncio de la construcción de represas aquí, ya que por su condición de residente en las cercanías de las represas de Bao y Tavera, ha visto como esos embalses han mostrado niveles críticos al igual que los ríos Bao y Jagua, cuyos caudales de agua han venido mermando día a día. “Una presa no genera agua, sino que la almacena y lo que nos espera es una destrucción acelerada de esas aguas de esos ríos. Egehid lo que debería estar preocupada es por proteger las cuencas hidrográficas y todos los ríos de la zona, muchas de las especies de la zona se verán afectadas con las represas pues eliminarías sus hábitats”, sentencio

Hay otras formas de generar electricidad como lo es la energía solar, pues sepultar bosques con caudales de las represas no genera de manera alguna más que muerte y destrucción de los bosques y la vida silvestre contenida en ellos, acoto.

Eddy Núñez, representante de la comunidad Las Cejitas, dijo estar totalmente en desacuerdo con estos embalses. Se preguntó cuál es la razón para tratar de represar nueva vez los cauces de estos ríos ya lo están en el embalse Tavera Bao y López Angostura.

“Este es un momento en el que se está viendo un nacimiento del ecoturismo, estamos viendo inversiones de personas de nuestras comunidades, pero también de otros lugares. Esta zona le provee al estado dominicano de ingresos por las remesas y los Janiqueros en el exterior están preocupados por lo que está pasando aquí. No sabemos lo que hay detrás de este proyecto”

Las autoridades son aliadas de las empresas transnacionales y tenemos temor de que detrás de esta haya otros propósitos ocultos, nuestras comunidades de Cagüeyes con el acuífero más importante además de Jagua, fue secado, más de tres mil camiones llenos de tierra sepultaron los arroyos y ahí están secos y eso es lo que nos quieren traer de nuevo. No es verdad que está en estudio, ellos están trayendo equipos pesados para iniciar sus trabajos.

Núñez llamo a la población dominicana a empoderarse para poner freno a las pretensiones de dejar sin agua amplias zonas que hoy viven de ingresos que generan por servicios a los visitantes a los distintos balnearios.

Martha Adames, presidenta de la Sociedad de Padres del Politécnico Juan Antonio Collado, dijo que necesitamos despertar del letargo en que estamos sumidos. “Que el pueblo despierte, nos están vendiendo sueños con cosas que no existen, no están pensando que con esas presas el desalojo que propiciara y las personas que hoy están en sus casas. En Santiago y las zonas aledañas no están pensando que la misma presa de Tavera se ver afectada, pues de que aguas se va a nutrir ese embalse”, se preguntó.

Nos están vendiendo que generaría cerca de 3 mil empleos, pero hasta cuando, después de que se construya la presa ya no habrá nada en que apoyarse, necesitamos despertar. Nos van a represar nuestros ríos quitándonos la riqueza de que hoy disponemos que son precisamente esas aguas, no estamos pensando en los árboles, las cotorras y todas las especies que desaparecerán

Exhorto a todas las madres de familia, a todas las comunidades necesito que todos nos integremos, somos polos turísticos, por lo tanto, pidamos al gobierno que promueva proyectos que nos permitan crecer, pero no a costa de nuestros ríos, de nuestras aguas. No vender esas riquezas por tres mil empleos temporales, no nos dejemos engañar, puntualizo.

Eligio Estévez, de la comunidad Los Cagüeyes, dijo tener preocupación por la deforestación y explotación para crear los posibles embalses y la experiencia vivida con los de Tavera y Bao, cuyas cuencas hidrográficas nunca fueron atendidas y hoy están llenas de materia orgánica que ha ido a llenar los embalses al no poner freno a la erosión por la falta de árboles en sus cuencas.

“Que nos represen ahora en pleno Parque Nacional Armando Bermúdez, tanto a Bao como al rio Jagua, significaría que nos afectaría los principales afluentes que sirven el agua al acueducto Cibao Central y gran parte del Cibao y nos alejaría inversionistas que acuden tanto a Bao como a Jagua”.

Critico que el Ministerio de Medio Ambiente luce apático ante la deforestación acelerada de todas las montañas en la zona. Nos están maquillando los proyectos, pero al final todos seremos afectados, la vida se nos reduce, residentes aquí o no, e insto a detener cualquier intento de represar las aguas de tan importantes fuentes de abastecimiento para los miles de ciudadanos que hoy vivimos aquí, sentencio Eligio Estévez.

