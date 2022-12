Advierten RD seguirá “dando palos a ciegas” con desleales resultados del censo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador Elías Cornelio advirtió que las informaciones que arrojará el recién culminado Censo Nacional de Población y Vivienda no serán confiables, porque para él, la forma en que fue estructurado lo convierten en un “cuasi disparate”.

“Me duele decirlo, pero con la información que va salir de ahí no se puede tomar decisiones de políticas públicas y que pena, porque el próximo censo estará rondando cerca del 2030 y la formación más viables que vamos a tener es la que viene del 20102”, expuso.

En ese sentido, el consumidor se cuestiona quién será el responsable de pagar por los diez años de información perdidos, argumentando que si en la actualidad se dan “palos a ciegas” a pesar de contar con informaciones relativamente recientes, “cuando no tengamos nada, los palos a ciegas serán más erráticos”.

“Seguiremos diseñando a prueba y error, pruebo esto, no funcionó, lo quito y después pruebo otra cosa, hasta que algo me dé un resultado medianamente similar y se van perdiendo los recursos de las anteriores y se va perdiendo el tiempo”, comentó.

¿Qué tan efectiva es la información que van dar esas personas cuando lo que están en protestar?, cuestionó Cornelio mientras conducía el programa “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese orden, detalló las múltiples razones que, restaron calidad a los resultados que arrojará el censo, partiendo de supuestas denuncias que en videos muestran a empadronadores certificar algunas casas sin haberlas censado.

“Estamos viendo las encuestas en la redes sociales que la mitad de la gente que opina dice que no la han censado. Estamos viendo un tema desde origen con el costo de las tabletas, estamos viendo que los programas de las tabletas un día arrancaron y otro no”, citó.

“Pero también, vimos un sinnúmero de gente que hicieron los cursillos y están peleando y entonces los sacaron a mitad de tiempo, pero estamos viendo los mismo supervisores que con la gente que se dejó no se puede trabajar, porque no es suficiente. Primero dicen que se va a extender, después dicen que no se va a extender, después que se le extendieron unos días”, comentó.

Narró que en países con características similares que la República Dominicana se ha realizado el procesos de censado luego de haber consensuado con todos los sectores influyentes en el desarrollo social, el contenido de las boletas.

“Panamá y Paraguay son países que la carta censal tiene tres años discutiéndola con todos los sectores y que un año antes del censo fue colgada en la página de la oficina de estadística de esos países para que la gente la viera y supiera que se e iba a preguntar”, expresó.

