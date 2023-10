Advierten que la falta de reforma en sistema de pensiones podría afectar la gobernabilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Arismendi Díaz Santana, quien es diseñador y exgerente general del Sistema de la Seguridad Social, advirtió este domingo que si no se reforma ahora el sistema de Pensiones en un plazo de seis a siete año, la República Dominicana podría verse afectada en términos de gobernabilidad.

Reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro de Trabajo, Miguel de Camps García, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y en dicho encuentro le planteó que es necesario que desde el Gobierno se active el proceso de reforma, por lo menos en la parte de Pensiones, porque no es lo mismo que 3,000 cañeros acudan frente al Palacio Nacional a realizar un piquete, que 40 o 50 mil dominicanos que se acaban de pensionar, que ganaban en promedio RD$30,000 mensuales, y que comiencen a recibir 6,000 o 7,000 pesos de pensión, por lo que se puede estar seguro que esa gente no se va a quedar callada.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D`Agenda», Díaz Santana deploró el hecho de que cada vez que se les plantea a los distintos sectores del país una reforma al Sistema de Pensiones la respuesta que dan es que eso puede esperar.

El presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos admitió que con el Sistema que se diseñó, con un 8.4 % destinado a pensiones, no es posible garantizar una pensión digna porque, debido al desarrollo que ha experimentado la humanidad, la población tiene una esperanza de vida más alta, y más personas van envejeciendo, y por ende vamos a tener más viejos que van a durar más años.

“Yo tuve una interesante entrevista con el ministro de Trabajo y, precisamente, ese fue el problema que conversamos, en el sentido de que es necesario de que ellos reactiven el proceso de reforma por lo menos en la parte de Pensiones, porque si no se toman medidas ahora, dentro de seis o siete años va a ver un tumulto de gente que va a recibir una pensión ridícula, y que no se va a quedar callada”, insistió el profesional de la economía.

Díaz Santana reiteró que, “yo le decía a él, al ministro de Trabajo, no es lo mismo que vayan 3,000 cañeros que vayan frente al Palacio Nacional hacer un piquete, a que 40 o 50 mil dominicanos que se acaban de pensionar que ganan en promedio 30 mil pesos y le están ofreciendo seis o siete mil pesos de pensión”.

“Esa gente no se va a quedar callada, además, porque son muchos van a ser un tumulto y pondrán en riesgo la sostenibilidad del país, entonces, esos son temas que ameritan tomarlos en cuenta a tiempo, antes de que sea demasiado tarde”, recalcó.

Díaz Santana explicó que la Fundación que dirige está formulando una propuesta con la finalidad de elevar el Fondo de Solidaridad Social, no solo para proteger a los pensionados que no alcancen la pensión mínima, sino a todos aquellos que no lleguen a la pensión promedio.

“Eso va a permitir aumentar la protección social de una manera increíblemente alta, en segundo lugar hay que aumentar la cotización para aquellos que duren 30 años trabajando de manera regular, que pueden recibir entre un 70 y un 75% del último salario.”, detalló.

Dijo que en tercer lugar se hace necesario que se creen las condiciones a través de un proceso que permitan que esas pensiones sean indexadas anualmente.

Arismendi Díaz puso como ejemplo los efectos que se producen cuando las pensiones no son indexadas, el caso de una profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que llegó a ser vicerrectora, que porque su pensión no se actualizaba, llegó un momento que el salario de un jardinero era mayor que lo que ella cobraba como pensionada de la academia estatal.

Advierte sobre el desplome de las Reservas Financieras del Plan Básico de Salud

El economista Arismendi Díaz Santana llamó la atención en el sentido de que las Reservas Financieras del Plan Básico de Salud proyectan un déficit anual que podría provocar un serio impacto en la calidad y oportunidad de los servicios esenciales, y sobre el gasto familiar de bolsillo.

“El Seguro Familiar de Salud tiene unos ingresos, tiene unos egresos, y una reserva para cualquier contingencia como fue el caso del covid-19, y lo que ha sucedido ahora es que la cápita ha subido más que lo que está recibiendo el sistema, y eso está provocando que el ahorro que tenía por ahí, ese colchón, se va reduciendo, y si ese problema se mantiene ocurrirá que, habrá que pedirle a la gente que aporte más, o se tendrá que aumentar el gasto de bolsillo, se eliminarán algunos servicios o reducir la calidad de la prestación”, alertó.

Precisó que es una voz de alarma que está dando para que se tome en cuenta, y lo más preocupante es que esa situación crítica que se está produciendo no conduele al Colegio Médico Dominicano que insiste en seguir paralizando sus labores para reclamar una serie de aumentos que superan, según el Superintendente de Salud, todas las expectativas y realidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

“Entonces, si tu me está pidiendo a mi más de lo que yo puedo darte, tu está conspirando contra mí, por esa razón es que nosotros como Fundación dimos esa voz de alerta, para que el país lo tome en cuenta y, sobre todo, apelando a los buenos médicos, que son la mayoría, para que se den cuenta que no se puede, como dice el refrán, apretar demasiado la tuerca”, advirtió.

Argumentó que, “no se puede pretender que el país extienda los pies más allá de la sábana, porque algún problema va a venir, y ese problema quien lo va a pagar es la población.

Arismendi Díaz sostiene que ya el plan Básico de Salud proyecta un déficit anual superior a mil millones de pesos, lo que insistió tendrá un serio impacto en la calidad y oportunidad de los servicios esenciales, y sobre el gasto de bolsillo.

Deplora RD es el país de la región con mayor desnivel en baja calidad de salud hospitales públicos respecto a clínicas privadas

La República Dominicana está por debajo de la mayoría países de la región en cuanto a la mala calidad que ofrecen los centros de salud del Estado, con respecto al buen servicio que ofrecen las clínicas privadas, de acuerdo al consultor internacional en materia de Seguridad Social, el economista Arismendi Díaz Santana.

“Hay un desnivel entre la oferta pública de salud, que todavía sigue siendo deficiente, discontinua y desconsiderada para la población, y el avance que ha tenido la medicina privada en la República Dominicana, con la particularidad de que en este país, los médicos de Salud Pública son los mismos que trabajan en las clínicas privadas, pero en los hospitales del Estado reciben un salario y por lo tanto no tienen que hacer ningún esfuerzo, y en las clínicas privadas tienen que atender bien a la población, porque si no, no reciben ingresos”, lamentó Díaz Santana.

Deploró que como resultado de esa realidad exista una división, porque lo lógico sería que la mayoría de la población dominicana pudiese acudir en forma satisfactoria a los hospitales públicos del país.

“Esa fue la realidad que yo vi en Costa Rica, en Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Chile, en esos países no existe tanta diferencia entre la calidad del servicio público, y la del servicio privado, con decirte que aquí hay una forma de expresar esa diferencia, el hospital es signo de pobreza y de mala calidad, y las clínicas son signos de buena atención y de buena calidad en los servicios”, se quejó.

Recordó que en Estados Unidos no hay esa diferencia, en América Latina tampoco la hay, hospitales y clínicas tienen, más o menos, iguales niveles de calidad.

“O sea, que el gran problema que tenemos nosotros, por eso digo que estamos a medio talle, es que el Estado se ha quedado rezagado con relación al sector privado, y por lo tanto, todavía, hasta la población más pobre y vulnerable quiere ir a una clínica privada, y trata de no acudir a un hospital público, y eso es negativo para el país”, sentenció.