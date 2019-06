Advierten no permitirán promoción de la homosexualidad en las escuelas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Un conjunto de organizaciones aglutinadas en el Grupo de Acción Cristiana iniciará en los próximos días un plan de lucha en las calles del país en rechazo a la ordenanza 33-2019 sobre política de género del Ministerio de Educación, por entender que la misma busca de manera disfrazada promover la homosexualidad y el lesbianismo en las escuelas del país.

El doctor José Alberto Ortiz, miembro directivo de Acción Cristina reveló que en adición a las protestas pacificas, también harán acciones legales junto a las iglesias para evitar por todas las vías que dichos planes se concreticen.

Asimismo, instó a todos los padres de familias a sumarse a dichos reclamos para de esa manera evitar que sus hijos sean víctimas de acciones desaprensivas, que van en contra no solo de nuestra constitución, sino también de las costumbres y normas.

Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce para EN TELEVISION, canales 31 de claro, 33 de Aster, 33 de Altice y 10 de Wind, Ortiz indicó que como organización cívica de la sociedad civil, formada por ciudadanos, por padres, por abuelos, preocupados por el futuro de la Nación y la preservación de los valores cristianos, se mantendrán en pie de lucha para evitar que se concreticen los planes de los promotores de tan mala iniciativa.

“Lo que se aprobó fue una enseñanza altamente nociva para nuestros hijos, tanto en lo legal como en lo constitucional porque viola el artículo 63 de nuestra carta magna, el cual establece que los padres son los responsables de la educación de sus hijos menores que vivan con ellos, es decir, la familia es la que decide el tipo de educación que sus hijos van a recibir, entonces esta ordenanza aprobada sin mecanismos de consultas, le quita a los padres esa libertad de elección para sus hijos” aseguró Ortiz.

Manifestó que la propia Ley de Educación dispone en sus artículos del 22 al 26 que los padres tienen todo el derecho de escoger para sus hijos la educación que vaya de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas,

“Ellos invocan al artículo 39 de la Constitución, que habla del derecho de la igualdad entre hombres y mujeres, yo lo que me pregunto, y le hago la pregunta a ellos. ¿Están documentados los casos de desigualdad en el sistema educativo dominicano?, ¿yo no sabía que a las niñas les imponen una carga de trabajo superior a la de los niños?, ¿yo no sabía que a los profesores discriminan a las niñas en perjuicio de los niños?“ agregó.

Indicó que la mejor evidencia de que no hay desigualdad en el sistema educativo dominicano lo constituye el hecho de que el 75% de la matrícula de profesores dominicanos son mujeres, y el 65% del estudiantado universitario también son femeninas.

“Es decir, que donde está la discriminación es Arabia Saudita donde las mujeres no pueden trabajar, no pueden conducir vehículos, no pueden hacer muchísimas cosas, discriminación hay en Irán, en Afganistan, pero no aquí”, precisó.

