Advierten no hay ventiladores ni UCI para pacientes de COVID-19 en hospitales dominicanos 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria advirtió este domingo que el sistema hospitalario de la República Dominicana ya está colapsado debido al incremento del contagio del coronavirus.

La doctora Francisca Moronta aseguró que en la actualidad la infraestructura hospitalaria, tanto pública como privada, no cuenta con disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos, ni con ventiladores para asistir a los pacientes del COVID-19 que se encuentran en condiciones críticas.

Moronta atribuyó el incremento de los casos del coronavirus a que la población no ha cooperado con las medidas dispuestas por las autoridades para frenar la pandemia.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la profesional de la medicina también atribuyó el aumento de positivos del COVID-19 al caravaneo que montaron los partidos políticos en etapa final de la campaña electoral.

Agregó que desde que se detectó en el país el primer caso de la pandemia ella propugnó porque las medidas que se aplicaron debieron ser debieron ser mucho más agresivas, no solamente en horas ‪de la noche‬, sino también en el día.

“Es que no es que vamos a correr el riesgo, es que estamos ya en el riesgo, lo centros hospitalarios que están recibiendo paciente con el COVID están ya saturados, no tenemos Unidades de Cuidados Intensivos, igual que todas las red pública y privadas ya están sumamente saturadas, o sea no dan abastos”, deploró la doctora Moronta.

Explicó que en muchas ocasiones se dan casos en que están buscando un espacio para un paciente que requiere de hospitalización y no se consigue en los hospitales públicos ni en las clínicas privadas.

“Mira yo me caracterizo por decir las cosas como son, o sea, queremos hacer cosas que realmente no está a nuestro alcance, pero ya está todo colapsado, no es que vamos a correr el riesgo, el riesgo que vamos a correr ahora es que a partir de la próxima semana los casos sigan en aumento, sentenció.

La doctora Moronta Insistió en que la población no ha cooperado ni ha tenido la educación necesaria para evitar que los casos de contagios sigan en aumento.

“No para cuando pasen las elecciones como dice la población, es porque no hemos cooperado”, insistió la galena.

Recordó que se abrió todo al libre albedrío el pasado domingo, aunque muchos negocios supuestamente no están abiertos, pero este domingo hace siete días y el próximo serán 14 que es el periodo de incubación del virus, y por lo tanto los casos van a ir en aumento porque la gente está en las calles.

