Advierten dignatarios de AL confían su seguridad a agentes que no saben de protección ejecutiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En República Dominicana y muchos otros países de América Latina, la seguridad de los dignatarios está en manos de agentes policiales que muchas veces no poseen conocimientos sobre protección ejecutiva.

Según el especialista en protección ejecutiva José Cherrez, este es uno de los elementos que pudo llevar a que fallara el anillo de seguridad de su compatriota, el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles.

“Lo que se ve es una burbuja, un anillo de hombres con chalecos y armados llevando hacia un punto e introduciendo a un vehículo al candidato, ahí no se ven ningún anillo de protección”, comentó.

“Yo sé que el candidato tenía bastante personal de grupos especiales de la Policía, pero desafortunadamente no tenían la preparación de lo que es protección ejecutiva, no tenían ese adiestramiento, ese conocimiento de cómo poner en el terreno todas sus habilidades de comando, físicas y de disparo, no las supieron organizar con el conocimiento de la protección ejecutiva y la protección de dignatarios”, narró.

Durante su participación en el programa “La Embajada”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cherrez manifestó que La Policía tiene un buen departamento de inteligencia, pero no significa que estos agentes poseen la preparación para proteger a un político cuando está en medio de una multitud.

(Ver programa).

Sin embargo, en muchos países como República Dominicana, es habitual que uniformados sin ningún entrenamiento en protección ejecutiva tengan a su cargo la protección de dignatarios.

“Cuando entrené a la División de Protección de Dignatarios, también me di cuenta de que todos eran muy profesionales como policías, pero en el campo de la protección les di dos días de teoría y para ellos era totalmente nuevo ese conocimiento”, detalló.

En ese sentido, agregó que este tipo de protección requiere de un análisis de riesgo que pueden existir en el entorno en que estará la persona; no obstante, generalmente la seguridad sólo se encarga de realizar una anillo de seguridad que lo rodee.

“Una cosa es anillo de seguridad: un grupo de personas alrededor de alguien para que no lo toque; pero un anillo de protección es un grupo de hombres y mujeres que de manera individual realiza una función”, explicó.

