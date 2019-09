Adultos mayores aprenden a usar las redes sociales en centro de atención de Ciudad Juan Bosch

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Centro de Atención al Adulto Mayor de Ciudad Juan Bosch recibe de 50 a 60 personas a diario que participan en distintos programas, entre los que se destaca infoalfabetización con el que aprenden el uso de las redes sociales y a navegar en Internet.

La estrategia es parte de las actividades educativas y recreativas que permiten a los adultos mayores estar más activos y productivos, y que vean su edad como un número y no como una barrera.

Guillermina Jiménez, de 66 años, es una de las participantes del programa. Visita el centro desde hace casi un año y recibe clases sobre el uso de las tecnologías. “Estoy muy agradecida con todo lo que estoy aprendiendo porque no sabía cómo acceder a la Internet. Ahora ya he aprendido a usar las redes sociales y esto me ha permitido estar más comunicada con mis hijos que viven en otro país”, expresó.

En el centro, dirigido por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), además, se brindan otros programas como musicoterapia y terapia ocupacional para ayudar con el desarrollo del adulto mayor y la mejora a la salud.

El centro cuenta, además, con un consultorio médico, unidades para la atención psicológica y legal, espacios para la capacitación, recreación y un amplio comedor, así como un área de huertos urbanos donde participan muchos de los asistentes.

Carlos Abel Medina, director del centro, expresó que al adulto mayor se le hace sentir más útil y más joven, además de brindarle protección, atención en salud, nutrición y ayuda legal en caso de ser víctima de maltrato.

“La labor que desarrollamos aquí es gratificante, son acciones que te permiten ver los resultados en el cambio que experimentan las personas de la tercera edad desde las primeras asistencias”, indicó.

La directora de la Comisión para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, Lena Ciccone, dijo que el centro fue concebido en el Plan Maestro de Ciudad Juan Bosch, partiendo de la necesidad de espacios de este tipo que existen en el país, y dentro del concepto inclusivo que promueve este proyecto.

Explicó que los adultos mayores acuden o son llevados allí en horas de la mañana y regresan a sus hogares en horas de la tarde. Para aquellos que no pueden trasladarse por su condición de salud, los especialistas de Conape los visitan y dan seguimiento a sus requerimientos médicos.

