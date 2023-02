Aduanas celebra Día Nacional de la Juventud con encuentro de egresados de pasantía

La inclusión ha sido uno de los aspectos más relevantes del programa, donde personas con discapacidad se han desarrollado dentro de la DGA y otras instituciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Aduanas (DGA), informó este miércoles que realizó el primer encuentro con 400 jóvenes egresados del programa “Pasantía DGA”, el cual brinda oportunidades a estudiantes de término de todo el país, para adquirir experiencia laboral y desarrollar sus aptitudes profesionales.

Al conmemorarse el Día Nacional de la Juventud, Aduanas aprovechó la oportunidad para dar “seguimiento cara a cara a la semilla plantada” en los participantes de las seis promociones de pasantes, manteniendo una relación más allá de la estadía en el programa, poniendo herramientas y pensamientos que lo ayuden en su desarrollo.

La entidad aseguró que cada joven que ha participado en la plataforma, ha sido impactado cambiando radicalmente su pensamiento profesional y convirtiendo su estancia para su inicio en el mundo laboral.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que el programa de pasantía es uno de los que más le llena de satisfacción, puesto que con esta iniciativa “se cambia la vida de muchos jóvenes, que son los que están llamados a prepararse, leer, entrenar su mente y emprender”. A su vez, les exhortó a seguir abriéndose camino, “puesto que este es un país con muchas oportunidades”.

“No bajen la cabeza, no se rindan, la suerte no existe, se construye, emprendan el camino de una República Dominicana, tierra con una gran riqueza y con una ubicación geográfica estratégica, que puede ser próspera y por eso hemos apostado a ustedes”.

Aseguró en un comunicado de prensa que Aduanas es una institución comprometida con la visión del Gobierno que encabeza, Luis Abinader, donde el apoyo a la juventud es un eje fundamental, razón por la cual nació hace dos años “Pasantía DGA”, herramienta que incentiva la formación de las futuras generaciones del país, quienes harán de nuestra nación un mejor lugar.

Laura Gil, anterior coordinadora del programa “Pasantía DGA”, expresó el reto que supuso crear desde cero, el espacio que se ha convertido en uno de los buques insignias de la entidad, “pues tenía que ser un programa distinto, incluyente, que además cumpliera con las expectativas de los pasantes y de la institución”.

Gil exhortó a los noveles a que nunca se les olvide el compromiso que tienen con la sociedad y el país: “ustedes son y serán lo que decidan ser. Para dejar un legado tienen que trabajar, porque hay un país que cuenta con ustedes”.

“Promoción tras promoción, ustedes han generado un impacto positivo en la institución, razón por la cual, los distintos departamentos solicitan perfiles de los pasantes, puesto que con sus ideas innovadoras, han marcado un cambio en Aduanas”, acotó Laura Gil.

Panel con “Joven a joven”

En la actividad se llevó a cabo en un hotel de la capital se desarrolló el panel “Joven a joven”, moderado por Amada Méndez, gerente de Recursos Humanos y Martelli Canaan, coordinadora del programa Pasantía, en donde los egresados Yankerly Reyes, Idaliza Rodríguez y Pedro Mota, contaron sus experiencias y cómo impactó sus vidas, en lo personal y laboral, esta oportunidad.

Pedro Mota, pasante, al finalizar su promoción fue seleccionado para pertenecer a la DGA, acotó lo retador que fue el programa y sobre todo, “les recuerdo lo que nos enseñaron, que no tener experiencia, no significa que no seamos capaces”.

