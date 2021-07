Adriana Torrón “vuela” por las nubes tras el estreno de su nuevo EP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Adriana Torrón, ahora conocida como Adri, estrenó su primera producción discográfica que lleva por nombre “Vuela”, que consta de seis temas musicales cargados de la esencia de esta artista que deleita con su acostumbrada calidad y belleza.

La joven artista decidió cambiar su nombre y dar un matiz más personalizado, optando por nombrarse simplemente Adri.

“Siempre me he identificado con el nombre Adri, y quiero ser lo más realista con mi público. Entonces, mis fans siempre me escriben como Adri, y es el con el que me siento cómoda”, expresó.

Adri se unió a un grupo de talentos para componer junto a ellos las canciones que forman parte de este EP, como son: Omar Sabino, Alessandra Francesca Bregante, Valentina Rico, y Samantha Cámara, bajo la producción musical de Luis Salazar.

Para este disco, la talentosa cantante representa la lucha por sus sueños, ya que desde pequeña siempre ha logrado los objetivos que se ha trazado.

“Vuela”, “Soltera”, “Tal vez quizás”, “Pa´ la calle”, “Nadie más”, y su más reciente estreno “Algo diferente”, son de las piezas que completan esta primera apuesta extendida de Adri, que nos comparte sus propias experiencias y vivencias en cada uno de los temas.

“Cada canción refleja lo que me está o estuvo pasando. Hay un mensaje importante con el nombre del disco, que es Vuela, que no es más que un reflejo de ese deseo de despegar y dejar fluir nuestros sueños”, comenta Adri, quien estrenó este EP el pasado 15 de julio, mismo día de su cumpleaños.

El disco “Vuela” salió a la disposición del público el pasado jueves a las 12 de la noche, y estará en todas las plataformas digitales como son Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, entre otras.

Además de poder ver el video de su focus track “Vuela”, el que estará también disponible en el canal oficial de YouTube de Adri.

