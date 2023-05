Adriana Green, ganadora segunda temporada de “The Voice Dominicana” arremete contra la franquicia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La ganadora de la segunda temporada del reality show “The Voice Dominicana” arremetió contra los ejecutivos de la franquicia, ya que estos todavía a la fecha no le han pagado y los mismos le habían prometido otorgarle su premio en el mes de enero del año en curso.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven cristiana oriunda de La Romana, explicó que está atravesando un momento de crisis debido a las deudas que la arropan y las complicaciones de salud que le ha generado la incertidumbre.

«Hoy es uno de esos días en los que tengo que convencerme a mí misma que valió la pena ir a The Voice Dominicana, días como este, donde se aproxima una fecha en la que tengo que pagar intereses, porque creyendo en la promesa de que me pagarían en enero después de haber ganado en octubre, me prestaron tres amigas dinero, porque me iban a pagar en enero, aún en mayo no responden las llamadas», dijo decepcionada la artista.

La cantante de La Romana interpretó en la primera prueba una versión de “Te Ofrezco” de Maridalia Hernández y en su oportunidad escogió a Milly Quezada como su coach, con quien finalmente ganó la competencia.

Adriana se midió el domingo con los otros tres finalistas, Yunior Cruz, del team Eddy Herrera; Dalenny López, del team Alex Matos y Deborah Herinstal, del team Musicólogo, quienes fueron los escogidos para la gran final.

La votación final quedó en manos de los televidentes a través de mini mensajes, quienes favorecieron a Adriana Green, que se llevó un contrato con una disquera, un millón de pesos en efectivo y el trofeo correspondiente.

