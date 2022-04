Adrián Román revoluciona YouTube con su propuesta “WeToc” dando oportunidades a nuevos talentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La plataforma de YouTube se ha convertido en la plaza perfecta para crear contenido, no sólo musical sino también para que mucho se den a conocer tanto en proyectos musicales, como con vlogs, tutoriales, viajes, entre otros.

Desde siempre se han formado canales donde se viven distintas experiencias especializadas, como dinámicas, entrevistas, tips, documentales, todos con personajes que ya han estado posicionados para poder atraer a una cantidad de suscriptores o en sus defectos ganar views.

Pero muchos, al tener como “vieja confiable” esta parte, se han olvidado de un sector que viene ascendiendo y que en las redes sociales se convierten en virales por la calidad de su contenido, algunos han sido tomados en cuenta, otros se quedan invisibles.

Para llenar alguno vacíos en esta parte existe WeToc, un canal que además de entretener, ayuda a que estos se den a conocer de manera jocosa y jovial, mostrando la parte más cool de los jóvenes y su día a día.

Con tan sólo 18 años, su creador Adrián Román tiene una historia de superación y perseverancia muy interesante, ya que desde pequeño su sueño de emprender fue muy notable, rompiendo las barreras y esquemas de edad establecidos. En la actualidad se encuentra estudiando en Unibe.

Se introdujo en el mundo digital por medio a su Instagram, teniendo conocimiento del manejo de la publicidad y promociones, iniciando con un pequeño negocio de bisutería artesanal, cuando todavía estaba en el colegio llamado “BiJoux RD”, en la actualidad ya no sigue vigente, pero con la misma se dio a conocer.

“Con esto sólo duré dos años, pero me marcó tendencia a nivel de cualquier tipo de edad. Realmente fue una oportunidad que aproveché porque yo era muy joven, yo tenía 16 años cuando saqué este emprendimiento, entonces me fui involucrado chin a chin”, manifestó Román al recordar sus inicios.

WeToc

Ya teniendo manejo de su Instagram y conocer cómo aprovechar el engagement, a los usuarios, las estadísticas, decide crear un canal de YouTube, iniciando con su proyecto “WeToc”.

“WeToc lo cree en mi habitación con mi madre, fue un 24 de enero del año pasado que a mi se me ocurrió sacarlo. Ya en julio lo relancé con otro logo, yo iba con el fin de entrevistar jóvenes emprendedores que no se daban a conocer, para que tuvieran oportunidad de poder dar a conocer su negocio”, aseguró.

El nacimiento de la plataforma “WeToc” es muy peculiar según contó Román a El Nuevo Diario, “decidí sacarlo para darle voz a los que no la tienen”.

WeToc significa “Nosotros Hablamos”, se usó del derivado “We Talk”, para hacerlo más fácil para el público al cual él estaba llegando, en su gran cantidad jóvenes de un rango de edad desde los 13 años.

“Es una plataforma que da oportunidad a los nuevos talentos que no son famosos para que puedan entrar y darse a notar para demostrar su talento”, aseveró preocupado porque las plataformas son de difícil acceso y no apoyan a estos jóvenes que buscan un espaldarazo para que la gente los conozca.

Román está claro que estos tiempos están más agresivos y se están tomando en cuenta aquellos que generan “sonido”, para poder generar de manera masiva contenido.

Para esto, WeToc lleva a jóvenes de distintos estractos sociales, quienes utilizan las redes sociales para entretener, ganando miles de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, que son hasta el momento las plataformas más utilizadas por los jóvenes.

Teniendo distintas dinámicas, pero también haciendo entrevistas, ha logrado tener hasta más de 50 mil views, siendo una de las plataformas que al tener poco tiempo creando contenido, ha logrado cautivar y ganarse a un público difícil.

Videos creados con calidad y desde un estudio de grabación donde se pueden pasar hasta seis horas filmando contenido de manera semanal, para mantener el canal de YouTube actualizado. Aunque han sido criticado con ser una “copia de otros canales”, Adrián defiende a capa y espada su contenido, manifestando que trabaja en algo que trascienda y perdure en el tiempo.

“Yo quiero hacer un contenido que perdure con el tiempo, un contenido que sí alguien tiene 80 años se recuerde de eso. No somos copias de nada, lo que hacemos es diferente y por eso ha llegado más rápido”, expresó Román orgulloso del trabajo realizado.

Sus inicios

Cuando inició, realizó solamente 10 videos a los emprendedores, no sólo los que tenían tiendas sino también a los que se desenvolvían en distintas áreas, ya que Román tiene claro la definición de emprendedurismo.

Para trabajar su canal Román se equipó de inmediato, compró su cámara, micrófonos, todo lo que iba a necesitar, cada una de las entrevistas, las hacía directamente desde su casa o en ocasiones por las plataformas de videollamadas y redes sociales.

Pero haciendo sus investigaciones, Román se dio cuenta que el contenido que estaba haciendo en el momento no conectaba con el público joven, ya que estos temas no están dentro de su interés.

“YouTube es una plataforma sumamente demandante, eso significa que hay que subir contenido en todo momento con calidad y sobre todo, interesante. Que pasa que el público joven al que yo quería llegarle no le interesa el emprendimiento, no le interesa ver como una persona con 10 pesos se hizo millonario, la generación actual es muy indecisa y se cansa bastante rápido”, explicó Román dejando claro como analizó varios puntos para ganarse a un público exigente.

Gracias a su emprendimiento, con el cual en el momento era muy rentable para él, pese a tener 16 años podía desenvolverse bastante bien, ya que para poderse dar a conocer acudió a todos los que hasta el momento estaban pegados trabajando la promoción de sus productos.

Esto lo ha ayudado a generar una base de datos solida, que le da la oportunidad de conseguirlos para realizar las entrevistas y hacer contenidos para su canal de YouTube, WeToc, el cual hasta el momento ronda las 20 mil suscripciones, en tan sólo dos meses “puesto para él”.

BiJoux RD

Su aprendizaje en el emprendimiento, es empírico teniendo todo el apoyo de su madre, quien ha sido una columna para su crecimiento como ente positivo. Una de las historias contadas por Román a El Nuevo Diario, fue que se vio obligado a ser un sustento para su familia tras pasar una crisis con uno de sus familiares.

“BiJoux RD surgió de una problemática en mi familia. Mi abuelo tuvo un accidente de tránsito en el 2018. Estábamos pasando por un momento muy fuerte económicamente debido a los gastos que se estaban generando”, sostuvo.

Román agregó que al recibir un regalo de su tía, el día de su cumpleaños de mil pesos, en lugar de gastarlos en un gusto, hizo lo contrario.

“Dije, déjame comprar algo y revenderlo. Una chica me escribe por Instagram y me dice que tiene una tienda de pulseras (ella no la tenía registrada), tú las puedes revender y ganarte algo. Yo le respondí de acuerdo”, añadió Román, recordando sus inicios.

Una pulsera vendida dio inicio para toda una empresa de bisuterías, la cual fue aceptada y pudo ver los frutos de manera inmediata. Comenzó desde el colegio donde estudiaba, llegando a vender con muy buena aceptación su mercancía, hasta llegar a donde influencers y comunicadores.

“BiJoux”, traducido del francés al español significa, bisutería, ya que no sólo era una simple pulsera, realizaba un trabajo de calidad, ya que cada una de esas piezas eran tejidas a mano, por eso inicia su tienda, su éxito fue tal que durante tres meses mantuvo su casa.

La cantidad de responsabilidad que con tan solo 16 años tuvo Adrián era de admirar, ya que tuvo que desempeñarse en su trabajo sin descuidar su colegio y otras situaciones.

Gracias a su trabajo arduo, en un año su pagina de Instagram ganó más de 12 mil seguidores y la mayoría de los influencers ya estaban usando y promocionando las pulseras. Ya hace un año Román saca de circulación a “BiJoux”, para dedicarse a su canal.

Relacionado