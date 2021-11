Adrián Martínez: “No sabía ni cómo cobrar el primer trabajo de mi emprendimiento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ingeniero en mecatrónica, Adrián Martínez, nunca se imaginó que por medio a una solución solicitada por un amigo, sin saber el valor del mismo, emprendería un importante negocio que, hasta el momento le ha generado buenos ingresos, nunca se había imaginado.

“Un amigo quería una solución, me llamó solicitando ayuda para resolver el problema, fue un proyecto que no sabía cómo cobrar, porque no tenía ni siquiera el Registro Nacional del Contribuyente (RNC)”, expresó el cofundador de la empresa Tracemark Technologies.

Martínez narró que incluso años después, se dio cuenta que había cobrado ese trabajo siete veces más barato de lo que costaba, pero entiende que lo importante fue haber comenzado, y hoy, cuatro años después es el cofundador de una empresa que opera de manera fluida en el mercado tecnológico.

Además, a raíz de la pandemia Tracemark Technologies tuvo un crecimiento de un 100 por ciento, debido a que muchos de sus clientes son del área de la salud y mientras muchas empresas quebraron, estos emprendedores aprovecharon la oportunidad para salir adelante.

“Si tienes algo en mente, no le des largas, ¡hazlo!, supera las expectativas del cliente y esa será la clave de tu éxito. Es importante que tu trabajo hable por ti, es un consejo que deberías tomar en cuenta si deseas empezar tu propio negocio”, aconsejó Martínez en una entrevista realizada en el programa IMoney Radio que se transmite a través de los 107.7fm.

