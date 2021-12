Adrián Beltré no piensa en Cooperstown: “Si llega, llegó”

Comparte esta noticia

Entregó remozado estadio donde aprendió a jugar béisbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El exjugador de Grandes Ligas, Adrián Beltré, está consciente de que tiene los números para entrar a Cooperstown, sin embargo, el nativo del 12 de Haina dejó entrever que ya hizo lo que debía hacer en 21 años en el mejor béisbol del mundo.

“Si llega, llegó. No soy de los peloteros que hablan de si mismo, entiendo que hice mi trabajo, llegué bien lejos, ahora ya no está en mis mano”, confesó Beltré, quien este lunes entregó remozado el estadio de béisbol Hogar Escuela Santo Domingo Savio, estadio donde jugó béisbol en su infancia.

“La verdad es que no puedo estar ajeno al tema (Cooperstown), porque mi hijo ve en internet, me pregunta, yo solo le digo que ya eso no está en mis manos”, insistió Beltré, retirado en 2018. Jugó su último año, a los 39 con los Ranger de Texas.

“Soy reservado, no me gusta pensar en cosas que no tengo control, sería una gran hazaña en mí carrera entrar a Cooperstown, no quiero pensar en ese tema, aunque obviamente debo hacerlo”, sostiene el futuro Salón de Fama, quien acumuló 3166 hits. Sacó 477 jonrones, remolcó 1707.

“Tengo el chance, pero hay que esperar los votos”, acotó Beltré, quien estaría en la boleta del Salón de la Fama en el 2023. “Sería el premio más grande de un pelotero en Grandes Ligas”.

Entrega estadio béisbol Hogar Escuela Santo Domingo Savio

El expelotero de Dodgers, Seattle, Boston y Texas remozó y entregó con sus recursos el estadio de béisbol Hogar Escuela Santo Domingo Savio, donde jugó en su infancia.

Durante el acto, el extercera base expresó que tenía la idea de poder reestructurar ese estadio que le vio nacer como pelotero y este lunes entregó como nueva las instalaciones que tiene varios plays de pequeñas ligas.

“Este es un lugar especial para mí. Espero que los niños lo disfruten, que lo cuiden, porque quiero que este sea el lugar en que ustedes vean su futuro y tengan una idea de dónde pueden llegar, sin pensar que el límite es corto”, expresó durante su intervención.

Asimismo, agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso de remodelación.

“Emoción increíble es lo que siento, este lugar me vio crecer, di los primeros pasos. Me siento orgulloso de facilitar este estadio, reestructurarlo completamente, que la gente de mi barrio y los niños puedan disfrutar y hacer lo que le gusta, jugar béisbol”, señaló.

