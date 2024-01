Adrián Beltré, la inminente elección al Salón de la Fama de Cooperstown

Adrián Beltré.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Pronto sabremos quién se unirá a Jim Leyland en el escenario del Salón de la Fama en Cooperstown este verano. Y gracias al rastreador de votos del Salón de la Fama de Ryan Thibodaux, podemos tener una mejor percepción de cuáles son las tendencias de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA). A juzgar por como están las cosas ahora mismo, tendremos a por lo menos un exaltado más en la clase del 2024.

¿Pero cuántos candidatos son en total? Analicemos a los que tienen el boleto asegurado, a los contendientes más fuertes, a los candidatos “bajo el radar” y aquellos con probabilidades remotas de ser elegidos para darnos una idea de cuántos nombres podríamos estar escuchando cuando el anuncio oficial se haga en vivo por la cadena MLB Network hoy en punto de las 6 p.m. ET.

Todos los porcentajes de los votos son hasta la noche del lunes.

Inminente elección: Adrián Beltré

La interrogante para Beltré no es si va a ser elegido a Cooperstown en su primer año en la boleta. La pregunta es: ¿Qué tan cerca estará de ser una selección unánime?

La trayectoria de Beltré es impresionante – en sus 21 años de carrera en Grandes Ligas, el tercera base acumuló 3,166 hits y 477 cuadrangulares, eso sin mencionar sus cinco Guantes de Oro en la esquina caliente.

Con cerca del 50% de los votos revelados en el rastreador público, Beltré ha recibido 99%. Aunque el dominicano no se unirá al panameño Mariano Rivera en el club de elecciones unánimes del Salón de la Fama, bien podría terminar dentro del Top 10 de todos los tiempos.

Los candidatos fuertes: Joe Mauer, Todd Helton

De cierto modo sorprendente, Mauer ha recibido 83.2% de los votos que se han hecho públicos hasta ahora, lo cual le brinda al ex careta una gran oportunidad de llegar a Cooperstown en su primer año en la boleta. No es que pensáramos que Mauer no iba a ser elegido algún día; simplemente es que pocos imaginaban que iba a suceder en su primer año de elegibilidad.

Mauer tuvo una línea de bate de por vida de .306/.388/.439, fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2009, ganó tres títulos de bateo (2006, 2008 y 2009), cinco Bates de Plata y tres Guantes de Oro detrás del plato. De acuerdo con el sistema de puntuación para determinar los méritos para el Salón de la Fama llamado JAWS, de Jay Jaffe, Mauer ocupa el séptimo puesto de todos los tiempos para un receptor.

Helton, mientras tanto, espera ser elegido en su sexto año en la boleta. Si logra acumular el mínimo de 75% de los votos requeridos, se convertirá en el segundo jugador de los Rockies en tener su placa en Cooperstown, junto con Larry Walker (clase de 2020).

¿Salón grande o pequeño? El debate entre los votantes al HOF

Helton tuvo OPS de por vida de .953 (OPS+ de 133) con 369 cuadrangulares. Del 2000 al 2005, fue uno de los mejores jugadores en la Gran Carpa. Su bWAR de 42.1 fue la tercera mejor marca en las Mayores sólo detrás de Barry Bonds (52.8) y Alex Rodríguez (51.7).

A diferencia de Walker, sin embargo, Helton pasó todos sus 17 años de carrera en MLB con los Rockies, beneficiándose de jugar todos sus partidos de local en la altitud del Coors Field. El factor Coors limitó su total de votos temprano en su candidatura. Pero el primera base ha tenido un resurgimiento en años recientes, ya que vio su apoyo pasar de 16.5% en 2019, a 72.2% en 2023. De acuerdo con el rastreador público, el toletero zurdo ha recibido 82.2% de los votos hasta ahora este año.

Comúnmente hablando, los votos privados han tendido a reducir los porcentajes totales para muchos de los candidatos en los últimos años. Por lo tanto, cuando todos los votos sean tabulados, Mauer y Helton verán sus números descender. Se espera una elección bien reñida, pero las probabilidades de ambos de ser elegidos son altas.

Incierto: Billy Wagner

Al igual que Helton, Wagner ha visto su apoyo aumentar de manera dramática en años recientes — en 2019, el ex cerrador obtuvo solamente 16.7% de los votos, y el año pasado, resurgió con 68.1%.

El zurdo lanzallamas, quien fue convocado al Juego de Estrellas en siete ocasiones, acumuló 422 salvamentos con promedio de efectividad de 2.31 y ponchó a una tercera parte de los bateadores que enfrentó a lo largo de sus 16 temporadas, la mayoría de ellas con los Astros y Mets.

Wagner fue uno de los cerradores más dominantes de su generación, con una explosiva recta de 100 mph. Es sexto de todos los tiempos en salvados – segundo entre zurdos. Su relación de 11.92 ponches por nueve innings y promedio de bateo de los rivales de .187 son las mejores marcas de la historia para cualquier pitcher con al menos 900 innings lanzados a nivel de Grandes Ligas.

Cabe destacar que hay sólo ocho pitchers que han sido exaltados al Salón de la Fama debido a lo que hicieron viniendo desde el bullpen: Goose Gossage, Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, Bruce Sutter, Dennis Eckersley, Lee Smith, Trevor Hoffman y el panameño Mariano Rivera.

Hasta ahora según el rastreador público, Wagner tiene un apoyo de 78.5%, lo cual significa que podría una decisión difícil para él este martes.

Posibilidad remota: Gary Sheffield

Se acaba el tiempo para Gary Sheffield. El poderoso jardinero, quien jugó en las Mayores entre 1988 y el 2009, está en su décimo y último año de elegibilidad para ser exaltado al Salón. El nombre de Sheffield apareció en el 55% de las boletas del año pasado, un salto considerable del 40.6% que obtuvo en la ronda anterior. Su porcentaje actual según el rastreador de papeletas es de 74.3%.

Claro, el argumento de muchos de los periodistas que están optando por no votar por Sheffield no tiene nada que ver con su producción.

Una de las razones principales por las cuales Sheffield no ha podido ingresar al Salón de la Fama es por haber sido vinculado con el uso de sustancias prohibidas, durante un momento en el que trabajó junto a Barry Bonds luego de la campaña del 2001 — aunque el cañonero dice no haber estado consciente de estar utilizando una crema que tenía esteroides. Para ese entonces, MLB no hacía pruebas en busca de esteroides y no se aplicaron suspensiones hasta el 2005.

No hay dudas de que eso ha afectado su candidatura al Templo de los Inmortales.

