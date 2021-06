Adrián Beltré entrará al Salón de la Fama de los Rangers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONA.- El Salón de la Fama de los Rangers, que se inauguró en el 2003, contará con dos nuevas figuras este año. El antesalista dominicano Adrián Beltré y la voz del estadio Chuck Morgan fueron revelados como el 23er y 24to inmortales de la franquicia, dice una nota de MLB.com.

Beltré, quien fue convocado a cuatro Juegos de Estrellas y ganó cinco Guantes de Oro, se retiró con 3,166 imparables y 477 jonrones. Representó a la escuadra de Texas en tres Clásicos de Media Temporada y se llevó tres de sus Guantes de Oro durante sus ocho campañas con la franquicia.

Morgan ha sido la voz de los Rangers en el estadio en 38 de los últimos 39 años y ha sido parte integral del club dentro del parque. Morgan dijo que la noticia de su honor en el Salón de la Fama lo dejó sin palabras. Además, el ser inmortalizado junto a Beltré la hace mucho más especial.

“No sabía qué decir, ni cómo reaccionar”, expresó Morgan. “Luego me enteré de que sería con Adrián Beltré. Me he estado pellizcando todos los días”.

