ADP,universidades y educación!

Es una vergüenza desde cualquier punto de vista que un grupo de estudiantes consultados sobre quienes son los padres de la patria respondan que las Mirabal y hasta el tirano Trujillo.

Y debe ser más vergonzoso para las Universidades que se suponen forman a los maestros,los gradúan con grandes deficiencias y el gobierno los inserta en las aulas,dan ganas de llorar y hasta de tirar tiros y de cancelar todos los maestros aunque se pierda el año traer de fuera y comenzar de nuevo.

La ADP un gremio poderoso ,politizado hasta la médula que solamente reclama aumento de salarios,que tiene hasta hotel para pasar fines de semana no tiene una biblioteca ni una escuela para capacitar a sus afiliados pero si para hacerlos miembros de los partidos, hacer huelgas y sacarlos a la calle a protestar.

Es hora de que el país le pida al gobierno que ejecute mano dura con las Universidades, incluida la del estado y el gremio que agrupa a los maestros para que sean examinados por profesionales de la educación de aquí o de fuera y los que no den la talla sean sacados y disuelta la ADP no hacerlo es permitir la vergüenza de que nuestros alumnos no sepan quienes son los padres de la patria como ha reseñado el Listín Diario.

POR GERMÁN MARTÍNEZ

Anuncios

Relacionado