ADP denuncia que 8 mil pensionados y jubilados están fuera de los servicios de salud del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), Eduardo Hidalgo, exigió este miércoles, la incorporación de más de 8 mil pensionados y jubilados al servicio de salud, a la vez que pidió sancionar a las ARS privadas que dejaron sin cobertura a estos educadores que dieron todo por el magisterio nacional.

“Estamos reclamando la incorporación de más de 8 mil pensionados y jubilados a los servicios de salud y que sean sancionadas las ARS privadas que dejaron sin cobertura a estos compañeros y compañeras que por más de 30 años aportaron a la educación del país y que estas ARS, luego de sacarles el jugo, los tiran como bagazo al zafacón”, explicó.

Al hablar en la manifestación, frente al Congreso Nacional, en respaldo a los médicos, Hidalgo dijo que las demandas son justas y que la ADP seguirá la lucha con los médicos y todo el sector trabajador para que se acabe de una vez y por todos los abusos de las ARS y las AFP.

“Estamos respaldando aquí las justas demandas del personal de salud, honorarios justos, tratos abusivos por parte de las ARS, eliminación de los códigos asignados por las ARS para el ejercicio del servicio médico.

Estamos respaldando a los trabajadores cañeros, que solo piden una misera pensión de 5 mil pesos, luego de décadas en el corte de la caña.

Sostuvo que el gremio magisterial seguirá reclamando en las calles el abuso cometido contra los fondos de los docentes desde hace más de 15 años.

“Advertimos a aquellas instancias y funcionarios de la seguridad social que han retenido durante más de 15 años y manejar de manera dolosa fondos de pensiones de los docentes, la ADP reclamará en las calles y en los tribunales la transferencia ya de dichos fondos a la administración del Inabima, además que lucharemos para que paguen con su libertad y su patrimonio esa osadía”, agregó.

El dirigente magisterial al referirse a la manifestación en contra de las ARS y las AFP explicó: “Esta descomunal marcha es un mensaje inequívoco, de que el pueblo dice no más AFP, no más ARS”, hoy el pueblo se está expresando a viva voz que dice claro y fuerte “no más AFP, no más ARS” a la vez, que advirtió que sólo estaban calentando el brazo.

“Indicarles que la ADP está presente con una delegación integrada por pensionados, jubilados, dirigentes nacionales, municipales y de las unidades de base. Hoy aquí, solo estamos calentando el brazo; está llegando el fin de un sistema que deja al desamparo a los trabajadores durante la vejez. La primera y absurda decisión fue dejar fuera del derecho a pensión a los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la ley, tenían 45 o más años de edad”, apuntó.

El presidente de la ADP dijo que esta llegando el fin a un modelo de seguridad social que está lejos de alcanzar el objetivo de reducir las desigualdades y las incertidumbres. Un sistema que segrega a los ciudadanos que a más de dos décadas después, no registra avances importantes en las coberturas del régimen contributivo, deja fuera los profesionales liberales, a los trabajadores por cuenta propia y a los no asalariado.

Eduardo Hidalgo, vaticinó que está llegando a su fin un sistema que de manera ilegal y compulsiva obliga a los servidores públicos a estar en capitalización individual, cuando les corresponde el régimen de reparto.

“Esas frases odiosas ‘No tiene cobertura’, ‘ese medicamento no está en el catálogo’, ‘usted no califica para una pensión’, ‘se agotó la cobertura’, ‘ese procedimiento no lo cubre’, pronto se acabarán”, afirmó.

Agregó que; “Está llegando a su fin un régimen de abusos de confianza, engaños y negación de derechos”.

Hidalgo explicó que, con los reclamos de los médicos, los cañeros, coalición digna y otras instituciones presentes en la actividad se reclama una seguridad digna para todos. “Estamos reclamando una verdadera seguridad social, digna, humana, justa y que garantice el derecho de todos y todas.

El dirigente magisterial sostuvo que la ADP defenderá las pensiones de los docentes del país y no permitirá que se les arrebaten las conquistas de los profesores y profesores que dieron sus vidas en las aulas. “A esos que viven maquinando contra los profesores/as, les decimos, no inventen con las conquistas del magisterio”, finalizó Eduardo Hidalgo.

En la marcha participaron los miembros del comité ejecutivo nacional de la ADP, las seccionales de Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Haina, San Francisco de Macorís, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras.

Relacionado