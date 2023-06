ADP califica como desastroso el año escolar 2022-2023

Citó carencias de material escolar, malas condiciones de las escuelas públicas y falta de designación de maestros y personal administrativo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, calificó como desastroso el presente año escolar 2022-2023 que recién concluye, por la carencia de los recursos escolares como libros actualizados, y útiles escolares, así como el registro de grado y los boletines de notas.

Mediante una nota de prensa enviada a nuestra redacción, Hidalgo dijo que un 73% de las escuelas públicas no tienen las condiciones de infraestructura, el mobiliario y el equipamiento necesarios, para propiciar los ambientes y las experiencias significativas de aprendizaje, a las que aspira el diseño curricular dominicano.

También, denunció que el 30% de las escuelas públicas carece de orientadores y psicólogos, siendo esto una debilidad para atender necesidades individuales, colectivas y familiares de las escuelas.

Mientras que el 73% de las escuelas no cuenta con un policía escolar y el 10% de los centros educativos no tiene porteros; el 28% no tiene guardián nocturno y el 48% de los centros de Jornada Escolar Extendida no cuenta con suficiente personal de mayordomía.

De Igual manera, alegó una falta recurrente de productos de higiene personal, como jabón en los baños, papel de baño, detergentes y agua, en las áreas comunes.

Hidalgo dijo que el 43% de las aulas de centros educativos públicos funciona en espacios sobrepoblados, que superan los 30 estudiantes y llegan hasta los 50 alumnos por aulas.

El dirigente magisterial sostuvo que en esas condiciones los docentes terminaron el año escolar 2022-2023 a los cuales catalogó como héroes del sistema educativo dominicano.

Agregó que la ADP solicitó a las autoridades garantizar los libros de textos y los recursos para el aprendizaje, de forma transparente, instó al Minerd a cumplir con la terminación de los centros educativos que se encuentran contemplados en la ley118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas.

En tanto, explicó que la ADP entregó unas 13 propuestas para la mejora de la educación dominicana que espera se puedan implementar en el próximo año lectivo 2023-2024.

Eduardo Hidalgo habló en esos términos en el encuentro con la comunidad educativa de las provincias de Santiago, Espaillat, la Vega y Puerto Plata, que se llevó a cabo en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de la provincia Santiago.

