ADP admite tenemos una educación que no está respondiendo a expectativas de la población

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores reconoció que ya no es posible que la República Dominicana siga teniendo una educación que no responde a las necesidades y expectativas de la población.

El profesor Eduardo Hidalgo dijo que ya eso no es posible, cuando hace nueve años que se está entregando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, y por lo tanto se cuenta con los recursos económicos y humanos para revertir esa situación.

Sin embargo, el líder magisterial fue enfático en aclarar que la culpa de que no tengamos una educación de calidad no puede ser atribuida única y exclusivamente a los maestros y maestras, como es costumbres de algunos sectores.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, Hidalgo se quejó de que, a veces, cuando se habla de baja calidad de la educación o bajo aprendizaje se mira al maestro como el único responsable, y realmente el profesor es uno de los componentes del sistema.

Agregó que, para conseguir los objetivos deseados en materia de calidad educativa, los padres y tutores de los estudiantes tienen que jugar un rol fundamental, igual que la planificación del sistema por parte de las autoridades gubernamentales.

“Son 13 componentes para obtener una educación de calidad, de acuerdo a la ley de nosotros que no me la estoy inventando yo, entonces cómo nosotros garantizamos eso, antes del 2013 se decía que eso era un sueño que tenía la sociedad, pero no había dinero, ahora hay dinero, por qué no lo hacemos, probablemente no lo pudimos haber hecho en 2013 porque era el primer año, quizás tampoco en el 2014”, señaló.

El presidente de la ADP amplió que, “pero ya no es posible que tengamos nueve años con esa deuda, una educación que no está respondiendo a las necesidades que tiene la población, ni está respondiendo a las expectativas que tiene esa población”.

“Y, naturalmente, tiene que ser una política del Estado, están los recursos, están los recursos humanos y económicos ahí, entonces lo que hay es que ponerse a trabajar”, enfatizó el líder gremial magisterial.

El educador consideró que esta es una gran oportunidad, y los hallazgos y evidencias que se están presentando representan un desafío pare revertir de manera positiva la situación de la educación dominicana.

Dentro de esa política estatal, el profesor Eduardo Hidalgo dijo que la formación del docente tiene que jugar un rol fundamental.

“El joven que va a estudiar educación, que se va hacer licenciado y quiere ser maestro, y va a la universidad a estudiar la licenciatura, esa formación tiene que ser una política del Estado, tiene que estar definida, y nosotros creemos que debe, incluso, garantizarse que ese futuro maestro domine un segundo idioma, que domine bien el español, que sepa hablar y escribir, que lo domine, y en adición un segundo idioma”, sugirió.

También planteó que el maestro debe dominar la tecnología, tener fortaleza en matemática, ciencias, pero, naturalmente, en el arte de enseñar, en la pedagogía, debe ser un maestro en el arte de enseñar, y tener formación en cultura general”, sentenció.

Hidalgo dice sobrepoblación de las aulas, falta de butacas, profesores y personal de apoyo afectan inicio año escolar

Eduardo Hidalgo presidente de la ADP dijo que el presente año escolar que inició en pasado miércoles confronta varias dificultades entre ellas la falta de 5,000 maestros.

“Tenemos debilidades, faltan profesores, nosotros estimamos que faltan alrededor de 5,000 maestros, y la situación llega al extremo que, en un liceo en Restauración, un grupo de estudiantes culminó el pasado año escolar sin educadores, ya que le faltaban 26 profesores a ese municipio”, lamentó.Otro inconveniente que confronta este año escolar, según Eduardo Hidalgo, es que hay una sobrepoblación estudiantil.

“Hay una sobrepoblación estudiantil en las aulas, usted fácilmente se encuentra que un profesor está trabajando en un aula con un grupo de 40, 50, o más estudiantes de primaria, y lo que sucede en secundaria es dramático”, dijo el líder gremial al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Sostuvo que el caso de los politécnicos, que sus aulas solo están diseñadas para recibir 30 estudiantes, y recibió un informe donde las autoridades educativas de Santiago están autorizando que se inscriban 45 o 50 alumnos, y parece que eso se está dando en todo el territorio nacional.

Advirtió que con esas condiciones no se puede hablar de calidad de la educación y el aprendizaje, y la misma sobrepoblación estudiantil se da en primaria donde aulas preparadas para 27 alumnos están recibiendo 40, lo que afecta la calidad de vida emocional de los docentes y estudiantes.

Dijo que esa situación se está presentando en el gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, y otros grandes centros poblacionales.

“Otro aspecto negativo es que falta personal de apoyo, no hay conserjes, serenos, faltan digitadores, porteros, secretarias, y la situación ha llegado a un extremo que en algunos centros educativos los profesores tienen que ponerse a limpiar las aulas, como sucedió la semana pasada en San Juan de la Maguana”, se quejó Eduardo Hidalgo.

También mencionó como debilidad que el almuerzo escolar no se va a distribuir hasta el 2 de octubre, la falta de libros a todos los estudiantes, falta butacas, más de 35 mil según el ministerio de Educación, además del deterioro de la planta física de muchos centros educativos.

Sobre la asistencia de los estudiantes en los primeros tres días de docencia que se inició en miércoles de la pasada semana, el dirigente gremial dijo que, en termino general, fue baja.

Calificó como aspecto positivo que el año escolar se va a impartir totalmente presencial, además del nombramiento de una gran cantidad de profesores y profesoras que concursaron y fueron designados.

Además, la declaratoria del nuevo ministro de crear una mesa de trabajo permanente, donde todos los integrantes del sistema educativo estarán integrados, lo que calificó como una buena señal.

