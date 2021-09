¿Adónde se fueron los planes y las promesas?

El papel lo aguanta todo, a las palabras se las lleva el viento; el periódico de ayer todos procuran leerlo con tan facilidad y rapidez, que sólo basta con abrir Google. Las redes sociales escuchan con atención todo lo que nuestros dedos dicen, y esas sí que no olvidan, muy por el contrario, a diario Twitter nos recuerda todo lo que dijeron para poder llegar, y una vez llegaron sus hechos se divorciaron de sus palabras.

De hecho, uno puede tirar “una guayaba” o poner un “huevo” un día, pero uno no puede convertirse en una mata de guayabas o en una gallina ponedora. Al dominicano no se le puede contradecir su percepción, tampoco se puede decir que todo lo que se ve en las redes es extemporáneo, cuando las mascarillas que ahora cual si fueran una normalidad, delatan los hechos.

De modo que, el primer paso para resolver un problema, es reconocer que existe dicho problema y actuar en consecuencia, siguiendo un plan trazado previamente. En la Republica Dominicana no existe ni un solo problema nacional que sea año 2021, todos tienen años golpeando a la sociedad dominicana. Asegurar que se tiene un plan para resolver tal o cual problema y luego no saber qué hacer no es justo ni es honesto. Para muestra un par de botones : La delincuencia azotando , mientras el plan Guilliani es el ausente de la clase y por otra parte se niega que el nivel de ratería sea el que percibe la población ; Los precios de la canasta básica , por un lado la gente no aguanta más y por el otro dice el gobierno que están bajando ; Los combustibles , se “subvenciona” todos los viernes el precio de los combustibles , sin embargo somos el tercer país en Latinoamérica con el mayor precio de estos ; los narcopoliticos , no son de hoy , las investigaciones tampoco son de este gobierno , son de la DEA ; sin embargo la mayoría de estos personajes están en un partido político que todos ya saben…

¿Y entonces? Ya el gobierno va para su segunda navidad y el pollo no aparece, el cerdo se muere de fiebre, volvieron los apagones y los niños de las escuelas sólo tendrán una de las tres calientes… ¿Adónde se fueron los planes y las promesas?

Por: Pedro René Almonte Mejía

