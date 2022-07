Adompretur distingue a Milly Quezada con el galardón “Marca RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Por su exitosa y consistente trayectoria artística por más de cuatro décadas, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) distinguió a Milly Quezada con el premio “Marca República Dominicana” en la segunda edición del “Galardón Luis Augusto Caminero” en una elegante ceremonia realizada en el auditorio del Banco Central.

Emocionada, la intérprete del éxito “Resistirá” recibió el reconocimiento de manos del ministro de Turismo David Collado, además le acompañaban la presidenta de Adompretur la periodista Yenny Polanco Lovera, el presidente del consejo de administración de Cap Cana Fernando Hazoury y parte de la directiva de Adompretur.

Milly Quezada en su agradecimiento dijo, “reconfirmar una vez más que nuestra República Dominicana es lo más grande, lo más hermoso por lo cual todos los dominicanos de la diáspora debemos sentirnos supremamente orgullosos de ser dominicanos y de ondear no solamente nuestra dominicanidad sino nuestra música, porque esta noche con este galardón que comparto y que me honra, me siento como digo siempre más dominicana que nunca y lo llevaré como un compromiso para hacernos sentir a todos los dominicanos de la diáspora sobretodo orgullosamente de ser dominicanos y dominicanos hasta la tambora, muchísimas gracias!”.

La gala conducida por Néstor Estévez y producida por la cineasta Dayanna Minier inició con la participación artística de Techy Fatule, quien estrenó su tema “Pedacito de paraíso”, un merengue en honor a República Dominicana.

El “Gran Supremo” al mérito y las buenas prácticas en el turismo dominicano fue entregado por la junta directiva de Adompretur, encabezada por su presidenta Yenny Polanco Lovera y lo recibió el ministro de turismo David Collado.

Este reconocimiento es dado a la extraordinaria labor desarrollada por el gobierno y el sector turístico privado para posicionar a la República Dominicana como el país número uno del mundo en la recuperación del turismo, según lo certificó la Organización Mundial del Turismo (OMET).

Otros galardonados fueron:

Educación y Turismo: entregado al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Turismo, Arte y Cultura: se le entregó al Centro León.

Hotelería, Inversión y Desarrollo: fue reconocida la empresa Cap Cana por el sostenido desarrollo del destino identificado con su marca, recibido por el presidente del consejo de administración de Cap Cana Fernando Hazoury.

Gastronomía y Turismo: entregado a la joven maestra de la cocina Inés Páez (Chef Tita).

Turismo Interno: le fue otorgado al municipio de Jarabacoa.

Turismo y Salud: se le entregó al doctor José Natalio Redondo, presidente del Grupo Rescue, con presencia en Puerto Plata, Punta Cana y La Romana.

Turismo Comunitario: resultó ganador los 27 Charcos de Damajagua, de Puerto Plata.

Turismo de Reuniones: entregado a la reconocida profesional Elizabeth Tovar, presidenta de la Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines ( COCAL) y de la empresa Turenlaces del Caribe.

Responsabilidad Social Empresarial: fue reconocida la Fundación Popular y el Consorcio Energético Punta Cana Macao.

Yenny Polanco Lovera, presidente de Adompretur en su discurso dijo que “desde esta institución periodística valoramos el apoyo brindado por el gobierno, el empresariado público y privado, quienes en este tiempo de grandes desafíos unieron sus esfuerzos en un objetivo común”.

Además agregó que con esta acción “demostramos que somos un país resiliente, capaz de reinventarnos y de recibir a nuestros visitantes con la enorme alegría y hospitalidad que nos caracteriza”.

