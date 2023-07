Adolis y Arozarena tendrán un duelo de “hermanos” en el Festival de Jonrones

EL NUEVO DIARIO, TAMPA BAY.- Cuando el jardinero de los Rays Randy Arozarena ganó el premio Novato del Año de la Liga Americana en el 2021, le dejó saber a todo el mundo que quería compartir el honor con su amigo y compatriota, el también cubano Adolis García. El outfielder de los Rangers había quedado cuarto.

Los dos patrulleros han compartido muchas cosas juntos. Desde jugar el uno contra el otro mientras crecían en Cuba, pasando por ser compañeros de cuarto durante su primer entrenamiento de primavera como miembros de la organización de los Cardenales en el 2017 y hasta sus dos temporadas destacadas en los últimos años como miembros de diferentes clubes, los dos cañoneros comparten un vínculo especial.

“Adolis es como mi hermano, tanto que lo nombré padrino de mi hija”, dijo Arozarena recientemente. “Creo que Dios nos puso intencionadamente en el mismo equipo, porque hasta fuimos compañeros de habitación juntos después de firmar. Tanto él como yo nos hemos dado muchos consejos. Nos damos consejos mutuamente, y me alegra que cuando él logra algo, él se alegra igual cuando yo logro cosas”.

“Lo gracioso es que, aunque este deporte es una competencia de uno contra otra, en realidad también nos estamos dando consejos mutuamente. Pero poder verlo ahora… en el pasado se quedó como agente libre. Incluso se quedó sin trabajo durante la pandemia. Verle crecer en ese aspecto ha sido muy bonito”.

Los dos hablan todos los días, dice García. Hablan de béisbol, de la familia y de todo lo demás.

Con una conexión tan fuerte, es lógico que los dos no sólo vayan a ser titulares en el Juego de Estrellas de este año, sino que compitan frente a frente en la primera ronda del Derby de Jonrones. Es la segunda participación de García en el All-Star y la primera de Arozarena. Es la primera vez que ambos ven acción en el Derby.

“Me siento muy feliz de poder competir con él”, aseguró Arozarena. “Obviamente somos muy buenos amigos. Nos hablamos mucho. En realidad, no se había corrido la voz de que iba a participar, todavía en público, pero él me había dicho que iba a competir. Así que le contesté: ‘Espero que no vayamos uno contra el otro’”.

Ahora que ambos saben que van a competir entre sí, el tono no cambió demasiado. La competencia amistosa se mantuvo, aunque Arozarena reconoció el evidente poder de García, que pesa 205 libras (92 kilogramos).

Los dos coincidieron en que, pase lo que pase, lo tratarán como al Novato del Año del 2021.

“Vamos a intentar compartir la victoria, porque dijimos que si pierdo contra él, él va a ganar el Derby, y si le gano, entonces yo voy a ganar el Derby”, comentó Arozarena. “Así que así es como vamos a compartirla”.

Aun así, García bromeó diciendo que sin duda le ganaría a Arozarena en el Festival de Jonrones. Ambos son, obviamente, talentos élite, pero García lleva 23 jonrones frente a los 16 de su amigo en lo que va de campaña 2023.

“Vamos a olvidarnos de la rivalidad”, aseguró García. “Vamos a salir ahí de nuevo como amigos. Nos criamos juntos. Su historia, mi historia, jugando juntos en otra organización, creo que eso es lo que realmente va a ser. Y creo que ambos vamos a ser ganadores después de esto. … Pero quiero ganarle. Es un tipo fuerte, se puede decir. Pero yo estoy ahí para competir. Creo que también puedo ganarle, así que lo sabremos el lunes”.

Dejando a un lado la competición, los dos jardineros sólo dan gracias a Dios por la oportunidad de jugar y competir cara a cara tras sus largos viajes hacia al estrellato.

Los caminos han sido extrañamente similares, también.

Los Rays adquirieron a Arozarena de los Cardenales en enero del 2020. El club lo vio convertirse en una estrella de postemporada ese año y ganar el Novato del Año de la L.A. el año siguiente.

San Luis también designó a García para asignación en diciembre del 2019, y Texas lo adquirió por dinero poco después. Jugó solo tres encuentros para el club durante la breve campaña 2020 y fue designado para asignación nuevamente en ese invierno. Permaneció en el sistema de ligas menores de los Rangers antes de convertirse en explotar en Texas en el 2021, cuando se ganó su primer llamado al All-Star Game.

Tras esas travesías, ambos están de vuelta juntos en el mismo lugar: patrullando el outfield de la Liga Americana en el T-Mobile Park la noche del martes.

«Es muy bueno estar en el mismo terreno que mi viejo amigo. Es algo que todo el mundo espera con impaciencia en nuestra ciudad natal”, terminó García.

