ADN realiza jornada educativa sobre manejo de desechos a viviendas y negocios

Como parte de sus acciones en busca de impulsar el cambio de cultura necesario para el abordaje del tema de la basura, la Alcaldía del Distrito ha informado de manera permanente a la ciudadanía a través de sus plataformas digitales de no sacar las fundas de basura a las aceras y frentes para no provocar vertederos improvisados, así evitar que también en días de lluvia la basura cause que se tapen los imbornales y se inunden las calles.

Este proyecto de educación ciudadana se ha estado implementando en distintos sectores de la capital y continuará llevándose a cabo como parte de la agenda municipal de fomentar la revalorización de los espacios y el orden en la ciudad.-