ADN inicia primera etapa de remozamiento del parque Las Praderas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional inició este jueves la primera etapa de los trabajos de remozamiento del parque Las Praderas, en un acto encabezado por el alcalde David Collado.

En su discurso inicial Collado dijo, “decidí desde mis primeros 100 días trabajar escuchando las denuncias, trabajar escuchando los requerimientos y no adoptar el comportamiento de la política tradicional de no le hagas caso, eso se olvida mañana, si tú vas te doblegas, pierdes autoridad; eso es un chantaje”.

“Y siempre le dije a mi equipo, a los que trabajan en obras comunitarias y a los que trabajan en el área de infraestructuras que había una comunidad que tenía 14 años sin ser escuchada. Y que teníamos que ser tolerantes ante la desesperación, así fuera en nuestros primeros 100 días por que a veces las veíamos un poco injustas, solo tenemos 100 días y ya me están pidiendo, ya me están reclamando, inclusive con la prensa pero yo sabía que era la desesperación de no sentirse escuchados”, manifestó.

Aquí vine en más de 3 ocasiones, vine con mi equipo de arquitectos, vine con Jesús D´Alessandro el del plan estratégico de la ciudad. Hablamos con ustedes, conversamos y empezamos a desarrollar un plan en conjunto. El tema de invertir en las praderas para nosotros fue un tema de responsabilidad, iniciamos en la Núñez de Cáceres donde el parque estaba abandonado, lo pintamos, lo remozamos y le colocamos luces led. Luego nos dijeron de este parque interior donde caminan cientos de personas diariamente y no tenía iluminación. Colocamos iluminación en luces led, lamentablemente la realidad de nuestra ciudad, muchas fueron sustraídas por los delincuentes, se robaban los cables y enviábamos y enviábamos constantemente”.

“Un día recorrí a pies completo este parque y me llevé la gran sorpresa de que este pulmón no tiene nada que envidiarle al mirador sur y que nosotros estábamos comprometidos y obligados a devolverle a la comunidad esta boulevard de la salud como zona de esparcimiento y recreación con reglas claras” afirmó el mandatario.

“Creemos firmemente en la tranquilidad de una comunidad, he arriesgado la popularidad de nuestra administración en los temas donde creo que hay que imponer el bien común. Así lo hicimos en el parque Iberoamericano por ejemplo donde en nuestros primeros 100 días tuvimos que suspender los conciertos que se realizaban allí, porque sí la ciudad necesita conciertos pero las personas que se mudaron en ese sector compraron para retirarse, para vivir en un lugar tranquilo frente a un parque y no pensando en que iba a haber un anfiteatro para conciertos hasta las 12 y 1 de la mañana, igual que otras actividades como Brillante Navidad que representaban un alto costo para la administración y con lo que iluminamos completamente el Ensanche la Fe, el Ensanche Kennedy y parte de Cristo Rey”.

“Los ingenieros que están hoy aquí no los conozco. No tienen compromisos de ningún tipo con mi organización. El único compromiso que tienen es quedar bien, y si tienen que regalarle algo a alguien es lo que ustedes le pidan. Háganme esta caseta que no está en el presupuesto déjele esto de regalo a la comunidad. Nosotros hemos implantado la seriedad en la administración de la comunidad de Santo Domingo. Ellos tienen ya su avance, ellos tienen el compromiso de iniciar y no tienen que hablar con nadie en la alcaldía del Distrito Nacional”, concluyó el ejecutivo de la capital.

“Yo no me podía ir de esta administración sin cumplir mi palabra con ustedes, así como lo hice con la Castellana. De eso se trata lo que hemos hecho, de impactar vidas. Por eso cuando escucho ciertos murmullos que quieren desnaturalizar la realidad de esta administración me quedo tranquilo porque los hechos son tan contundentes, hemos impactado vidas en sectores que nadie los había escuchado durante 20 y 30 años y la realidad está ahí, y da muy fuerte porque con la verdad nadie puede”.

Así mismo Collado recordó además todas las obras que ha realizado en las diferentes comunidades que conforman el Distrito Nacional.

“Me voy, pero me voy con la frente en alto. Me voy, pero me voy con dignidad mirando a mi hija a los ojos y sabiendo que lo hice de la mejor manera que pude” finalizó el alcalde Collado.

Los trabajos de remozamiento del parque incluyen la reparación del túnel construido entre las avenidas Privada y Gustavo Mejía Ricart, donde serán colocadas las cerámicas y las luces que faltan, así como pintadas todas sus áreas. Contempla además la reparación del gazebo de la parte Norte de la obra, mediante la impermeabilización del techo y la pintura de las partes interior e exterior.

Igualmente será reparado el gazebo principal, mediante la sustitución de los pisos, la reparación de los baños, la impermeabilización del techo y la construcción de rampas para personas con discapacidad, entre otras acciones.

Los trabajos en el parque incluyen, también, el remozamiento de las canchas de Basketball y Voleyball, mediante el asfaltado y la pintura de esa área. Será reconstruida la cancha de tenis, la cual tendrá un nuevo asfaltado y la sustitución de la malla ciclónica.

Así mismo, serán remozados los baños de las oficinas, repuestas las luminarias LED en diferentes puntos del parque y reconstruidas las aceras perimetrales.

Los aparatos sanitarios que faltan en diferentes zonas del parque serán colocados nuevamente. Se anunció además que tendrá un control de acceso para evitar el tránsito de motores.

Todas las áreas del parque, interiores y exteriores serán pintadas.

