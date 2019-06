ADN informa envía buhoneros a Guayaquil a conocer orden de los mercados municipales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El alcalde del Distrito Nacional, David Collado envió a Guayaquil, Ecuador, una comisión conformada por 10 de los líderes de los mercados públicos con la finalidad de que conozcan el orden en que se realizan estas actividades comerciales informales en el país amigo.

La alcaldía tiene como visión organizar los mercados y comerciantes informales capacitándoles e integrándoles en la solución a los problemas que hoy arrastra la sociedad, como la única manera viable de lograr que estos cambios perduren en el tiempo y no tener que dejar a miles de ciudadanos sin sustento para sus familias.

Las delegaciones están encabezadas por los presidentes de la Asociación de Buhoneros de la avenida Duarte, Sandy Encarnación; por la Asociación de Buhoneros de la Paris, Martin Pimentel; entre otros.

También integran la delegación el presidente del Concejo Municipal, Víctor Ogando; el vocero del PLD, Francisco Regalado; y el director de Espacios Públicos, Aníbal Díaz.

Al despedir a la delegación, el alcalde David Collado les explicó que el objetivo del viaje es que conozcan y tengan la tranquilidad necesaria con las medidas que se están tomando para ordenar esas plazas comerciales en Santo Domingo.

“Por eso firmé un acuerdo con la alcaldía de Guayaquil, que no tiene buhoneros en sus calles, porque han sido organizados; pero fui a esta ciudad y no solo conversé con el alcalde y la parte administrativa, también con los buhoneros, me pasé un día entero hablando con ellos”, explicó el ejecutivo de la ciudad.

Amplió que durante sus conversaciones con los buhoneros estos le manifestaron que si hubieran estado conscientes del beneficio que suponía este orden para ellos, no se hubiesen resistido al mismo.

Agregó que la parte que desea observen los buhoneros de esta ciudad, es que sus homólogos de Guayaquil tienen casas, carros y mayores beneficios con la organización de que gozan.

Collado manifestó que con proyecto como este la ciudad de Santo Domingo se desarrollará, porque aquí es el centro económico, social y político de la nación.

A seguidas, el funcionario garantizó a las asociaciones de buhoneros que todo cuanto se vaya a realizar en la ciudad en este sentido se efectuara junto a ellos, porque el objetivo no es ganar 15 minutos de fama, sino trabajar para facilitarles sus actividades comerciales.

