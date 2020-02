ADN anuncia carnaval de Santo Domingo para próximo domingo primero de marzo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Alcaldía del Distrito Nacional anunció que realizará el Carnaval Santo Domingo 2020 el próximo domingo, con un desfile que presentará más de 100 comparsas de los distintos barrios y sectores de la ciudad capital.

La gala estará dedicada a Carlos Manuel Tavares Ventura, coordinador y creador de los diablos conocidos como Los Moñuses, quien desde los 12 años comenzó a vestirse de “robalagallina”; en 1976 se integró a la comparsa Alí Babá, del legendario maestro Chachón, en el sector de San Carlos.

La reina del carnaval estará representada por Clemencia García –Isabel-, quien hace 25 años fundó la comparsa de diablos cojuelos “Los Jurones del 24 de Abril”, mientras que el rey será Carlos José Hernández Rosario (Leco), quien en su trayectoria carnavelesca ha organizado cinco comparsas y ha sido el creador del “Electrocutado”, personaje con el que se ha paseado por 14 provincias del país y ganado diversos premios.

El coordinador general de la jornada cultural, Dagoberto Tejada detalló que el desfile iniciará a las 3.00 de la tarde, en el tramo comprendido entre el Obelisco Hembra hasta la calle Pasteur, en el sector de Gascue.

Explicó, además, que las comparsas competirán en nueve categorías que serán evaluadas por la naturaleza de su contenido, vistosidad, originalidad, musicalidad e identidad.

Amplió que en el Carnaval estarán representadas tradicionales comparsas, carrozas, roba la gallina, califé, los diablos cojuelos y fantasías, entre otras expresiones de la creatividad popular.

El alcalde David Collado dispuso para este certamen una cartera de premios de un millón 300 mil pesos y un jurado evaluador integrado por personalidades de diversas facetas de la sociedad.

Asimismo, destacó que lo importante es seguir exaltando la historia del Carnaval, sus raíces, de donde viene y las personas que por años se han dedicado a trabajar, disfrazarse e incentivar esta cultura.

“Por eso me siento honrado de estar hoy aquí coronando en la noche de hoy a dos símbolos de nuestro carnaval”, concluyó Collado.

El jurado estará integrado por Cesar Mella, médico siquiatra, ex presidente de la Asociación Medina Dominicana, ex decano facultad de Ciencias de la Salud de la UASD., Rolando Pérez Uribe, sociólogo, ex decano facultad Ciencias Económicas dela UASD., Olaya Dotel, profesora universitaria, periodista, productora de tv, promotora de cultura y del carnaval., Patricia Ascuaciati, artista de la danza, primera bailarina, profesora de ballet clásico.

También integrarán el jurado, Julia Castillo Mejía, artista plástica, diplomática, promotora cultural, directora del Centro Cultural Perelló en Baní, fue reina del Carnaval Regional Banilejo 2017, jurado del Desfile Nacional de Carnaval, y del Carnaval del Distrito Nacional 2017 y 2018., Mateo Morrison, poeta abogado, titular de la Dirección de Cultura de la UASD., viceministro de Cultura., Mirian Bello, primera bailarina de ballet clásico, profesora universitaria, investigadora de la cultura popular, ha sido jurado en varios de los carnaval.

Además, el jurado estará integrado por Jochi Domínguez., José Cuello, activista comunitario de Capotillo, miembro de la Comisión Nacional de Cultura, organizador en varios carnaval, promotor cultural., Flavio Rondón, poeta, escritor, promotor cultural, investigador de la cultura popular., organizador Carnaval de Fantino y jurado del Carnaval del Distrito Nacional en los años 2017 y 2018., Geo Ripley, artista plástico, profesor universitario, escritor investigador, jurado en diversos carnavales en distintos puntos del país.

Pedro Julio Quezada, presidente de la Federación de Arte y Cultura, promotor cultural, investigador de la cultura popular, fue jurado en el carnaval del 2018.

Otras personalidades que integrarán el jurado del carnaval del Distrito Nacional 2020 son Aristóteles Poncerrate, actor, director de teatro, investigador de la cultura popular y miembro jurado en los dos carnavales pasados, José Guerrero Antropólogo, investigador, escritor, profesor universatrio y Director del Instituto Dominicano de la Investigaciones Antropológicas de la UASD, ha sido jurados en diversos carnavales del país incluyendo el Nacional y del Distrito en los años 2017, 2018 y 2019.

El jurado también estará integrado por Amarilis Mota, sicóloga, investigadora cultural, y del carnaval, jurado en los desfiles de carnaval de Bani en el 2017 y el 2018, Avelino Stanley; escritor, investigador de la cultura popular, ex viceministro de cultura y coordinador del Desfile Nacional de Carnaval;

Así mismo Cenia Rodríguez profesora y directora del Ballet Folklórico Nereyda Rodríguez, organizadora del carnaval barrial, promotora cultural y ex reina del Desfile del Carnaval del Distrito Nacional del 2018; y Mariano Hernández, artista visual, fotógrafo profesional, autor de diversas exposiciones y fotografías de varios libros sobre carnaval. Primer lugar en el concurso de fotografías del carnaval del 1983, y ha fotografeado varios carnavales del Caribe. Ha sido jurado del carnaval del Distrito Nacional durante los últimos 3 años.

Los representantes anunciaron que durante la realización del desfile se contará con la participación de varios artistas dominicanos como son Revolución Salsera, Bulova, Mark B, Tueska, Kiko el Crazy, el Cherry y la verdadera pámpara.

