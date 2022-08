¡Adiós Cabello Azul! Karol G cierra una etapa de su vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Con un emotivo mensaje, Karol G dijo adiós a su cabello azul, uno de sus aspectos que la simbolizaba, de hecho es considerada una de las inspiraciones para que muchos de sus fans se lo pintaran del mismo tono.

De esta manera, la cantante de ‘Provenza’ se despidió de su pelo azul en sus redes sociales luego de realizar el viaje de sus sueños.

“… Lo que voy a decir, va a ser de lo más profundo de mi corazón… Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, inició el escrito colocado en una de sus historias.

“Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, ¡Nos despedimos por todo lo alto!”, explicó, agregando también que no fue fácil para ella hacer esto y ya dejar ir ese momento de su vida, donde cocechó éxitos.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que ame mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, de, el álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras Sold Out, de mis primeros estadios, de cancioncitas para mi desahogo, de canciones porque sí”, dijo.

Karol G agregó, “De ‘que trabajera’ (Aunque esa sigue) de canciones #1, de personas que adore pero que simplemente no me hacían bien, de qué forma para reírme y pasar bueno…. De tomarme las 200 copas con mis amigos, hasta sentirme tan libre como en Provenza y si… de mi pelo azul…”.

Con estas emotivas palabras, la cantante colombiana realizó un recorrido por cada una de las etapas de su carrera, recordando a demás dos de sus éxitos que aún siguen sonando y animando a sus fans.

Para finalizar el comunicado, explicó además que este ha sido uno de los momentos más felices de su vida, “Documenté un poquito de nuestros últimos momentos juntos, que real, real, han sido los mejores de mi vida, Y trate de hacerles un resumen, porque todo no me cabía aquí. Post Data: Desde lo más azulito de mi corazón”.

Tomorrowland

Por otro lado, ‘La Bichota’ también tuvo la oportunidad de participar en una de los conciertos de música electrónica más grande del mundo, en donde sorprendió a todos con su cabello tapado, pero ya sin hacerse nota el tono azul que la caracterizaba.

Igualmente, la colombiana en otro de sus estados donde daba gracias a todos sus fans por el apoyo, indicó también que ya se hizo su cambio de look y además que ya está lista para este nuevo comienzo.

Karol G interpretando 'PROVENZA' en el festival más grande de musica electrónica "Tomorrowland". pic.twitter.com/uwkJaeqYvD — Karol G Reports (@KarolGReports) July 29, 2022

“Esta fue una de mis últimas fotos con el pelo azul, quiero agradecer a todos los que amaron esta era, a todos ustedes que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella… Definitivamente estoy lista para todo lo que viene. Next level desbloqueado. Y no, ya no tengo pelo azul, pero se ve que vamos a amar juntos lo que viene, los amo pues”.

