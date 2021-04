¡Adiós al duque!: Regé-Jean Page deja ‘Los Bridgerton’ antes de rodar la segunda temporada

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor Regé-Jean Page, quien da vida al duque Simon Basset, no regresará para la segunda temporada de Bridgerton, el drama que explora el periodo de Regencia en Londres, cuando las jóvenes de la alta sociedad eran presentadas como “debutantes” y una corte decidía con quién pasarían el resto de su vida.

Netflix dio a conocer esta decisión a través de un particular comunicado, el cual fue presentado como si hubiera sido escrito por Lady Whistledown, personaje y narradora de la ficción.

“Queridos lectores: mientras toda la atención se concentra en la búsqueda de la vizcondesa para Anthony Bridgerton, debemos decirle adiós a Regé-Jean Page, quien triunfalmente interpretara al Duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, él siempre será parte de la familia Bridgerton”, reza parte de lo comunicado en el mensaje.

El peculiar comunicado añade que “Daphne seguirá siendo una devota esposa y hermana, ayudando a su hermano a navegar la temporada social y lo que viene con ella. Regresaremos con más intriga y romance de lo que ustedes, mis lectores, podrán soportar. Atentamente, Lady Whistledown”.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7

— Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021