Adidas tendrá que pagar US$75 millones a Kanye West por demanda judicial

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un juzgado federal de Manhattan ha revocado la congelación de un pago de 75 millones de dólares que Adidas debía realizar a Kanye West, el rapero actualmente conocido como Ye, como parte del acuerdo que las partes mantenían para vender la marca Yeezy. Un contrato que Adidas rompió tras una serie de declaraciones racistas y antisemitas del artista.

En primera instancia, la justicia sí procedió a congelar ese pago, pero para extender la medida, Adidas debía presentar nuevos argumentos. Sin embargo, estos no han convencido al juzgado federal de Manhattan. El gigante alemán argumentó, citando noticias aparecidas en medios de comunicación, que Yeezy podría estar en riesgo de insolvencia, y que por tanto, estaría en riesgo la recuperación de esos fondos si los juzgados le diesen la razón sobre la ruptura de la alianza.

Sin embargo, la jueza defiende que no existen evidencias de que la empresa de West esté en riesgo de quiebra, más allá de una “especulación de tabloides”, y que la primera resolución no dio la oportunidad a Yeezy de defenderse. Tampoco cree que Adidas haya demostrado que sufriría un “daño irreparable” si esos 75 millones no se congelasen. La compañía, dice la sentencia, “lanza una andanada de argumentos poco persuasivos”, según ha publicado Billboard.

La ruptura con Yeezy provocó un agujero de 600 millones de euros en los ingresos de Adidas del último trimestre de 2022. Además, sus inventarios se dispararon un 50% por la acumulación de stock de esta marca. Para las cuentas de 2023 Adidas ha previsto una pérdida operativa de 700 millones, de los que 500 serán provocados por la ruptura del contrato.

Hace unas semanas, la compañía alemana confirmó que venderá parte del stock que mantenía de la marca, y que donará otra. De hecho, la web de Adidas marca que los productos de Yeezy estarán disponibles desde este miércoles 31 de mayo.

