ADESS solicita apoyo a comerciantes para erradicar sustracciones fondos de subsidios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Catalino (Freddy) Correa Hiciano, llevó a cabo un encuentro con los dirigentes de confederaciones, federaciones y asociaciones de comerciantes detallistas; representantes de dueños de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), a quienes solicitó apoyo para erradicar las sustracciones a los fondos destinados a los programas sociales que otorga el Gobierno dominicano.

El titular de la ADESS informó a los asociados su interés de continuar las relaciones de forma armoniosa con cada gremio de comerciantes, ya que, según dijo, su administración tomará decisiones que irán en beneficio de las personas participantes de los programas sociales sin pretender afectar sus intereses comerciales, sino, más bien, dinamizar la economía en los barrios y las comunidades rurales a través de un sistema de transferencia de fondos robustecido, como indica el objetivo del programa.

Catalino Correa recordó a los representantes de los comerciantes afiliados a la RAS que en cada caso de clonación de tarjetas de subsidios sociales que ha sido judicializado hay un verifón involucrado y que los responsables de esos datafonos son los dueños de esos comercios que han sido señalados, por lo que solicitó su colaboración para lograr mayor efectividad en la prevención de esos hechos delictivos.

“Nosotros no vamos a tolerar que a esa gente que tanto lo necesita, viejitos que se trasladan y cuando van al colmado les dicen: no, tú no tienes dinero. ¡Eso es intolerable! El dinero que se está destinando mensualmente para esos esos programas es para contribuir a paliar la situación de los más desposeídos, pero ustedes, como comerciantes, deben servir de ayuda”, indicó el funcionario gubernamental.

Correa Hiciano reiteró que los programas de protección social deben cumplir con su propósito, que es el de mejorar la calidad de vida de los más pobres, como según dijo, le ordenó el presidente Luis Abinader, así como también, manejar los recursos públicos de forma transparente y que la gente vea, perciba y valore de forma positiva los resultados de la gestión pública.

Los dirigentes de los gremios Detallistas Unidos, FENACODEP, FDC, FENACERD, CNCP, CONACERD, Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo, FEDEPRO, Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, CONFECOMERCIO, ACNG, Detallistas Unidos de La Romana, Clúster de Federaciones, CONADECO, FECODEIN, FENAMICOM, UVEMENU y la APMIPYME solicitaron al director de la ADESS retornar al origen, en el que solo los colmados estaban adheridos a la RAS y mostraron preocupación ante las últimas sustracciones reportadas por los beneficiarios.

Al encuentro realizado en la sede principal de la ADESS asistieron el empresario, Hostos Rizik; el subdirector general de la ADESS, Felipe Llaugel; el director de Operaciones, Maxi Quezada; la Asesora de Operaciones, Zoila Turbí y el encargado de la RAS, Carlos Manuel Ortega.

De igual forma, estuvieron presentes Anthony Pérez, asesor de Comunicaciones; la asesora Administrativa y Financiera, Soraya Suárez; el encargado del Departamento Financiero, Rolando Martínez; la encargada del Departamento del Beneficiario Tarjetahabiente, Stephanie Rodríguez; la asesora del Departamento de Recursos Humanos, Milbian Chalas; el asesor Legal, Arismendy Rodríguez y Andy Abreu, encargado de la Unidad de Ingeniería e Infraestructura.

