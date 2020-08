Adesa lanza campaña “Por Amor a tu Gente” para prevención del coronavirus

View this post on Instagram

Las 56 organizaciones sociales que integran la ADESA, nos preparamos para dar un paso que nos acerque a poder superar el impacto de la COVID-19. Te esperamos, para que puedas conocer los detalles de cómo todas/os podemos comprometernos para que el país le gane esta batalla y fortalezca el derecho a la salud de todo el pueblo dominicano. #PorAmorATuGente #DetengamosElContagio