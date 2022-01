Adenz Naranjo sustituye a la Beba Rojas como presentadora en “El Reperpero”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la salida de la actriz y comunicadora venezolana La Beba Rojas como presentadora del programa “El Reperpero”, otra compatriota asumirá su rol de conductora del programa nocturno del grupo Telemicro, esta es la también, abogada y locutora, Adenz Naranjo.

Según una nota de prensa Naranjo, quien entró de manera formal al show nocturno en noviembre pasado, dice sentirse feliz de estar en “El Reperpero” porque a su juicio, se parece mucho a “Bienvenidos”, un programa venezolano que alcanzó fama internacional que fue muy visto en la República Dominicana.

Naranjo se formó profesionalmente en Venezuela, en la Universidad Bicentenario de Aragua (UBA), como licenciada en Derecho, con especialidad en Relaciones internacionales. Llegó al país en el 2008 de la mano de una empresa trasnacional, por motivos laborales.

“Se dio la oportunidad de traer a mi hermana a la República Dominicana, para ayudarla a establecerse y mi sorpresa fue que mucha gente ya me conocía porque me seguía en las redes sociales. Pues logre obtener clientes en el área fitness ya que doy asesoría de salud bienestar y fit como coach nutricional. De esa forma me fue atrapando el país ya que me permitió conocer más a su gente y su calidez”, explica la venezolana en una nota de prensa.

Laboró en “Aquí se habla español” y en el programa radial “El quita truño”, de donde pasó a laborar a Súper Canal 33.

Relacionado