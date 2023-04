Adele se une a la despedida del show Carpool Karaoke junto a James Corden

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante inglesa Adele se une a la despedida del presentador James Corden, quien termina esta semana su programa nocturno «The Late Late Show with James Corden» luego de 8 temporadas al aire.

Según informaron, ambos son muy buenos amigos, por lo que la cantante decidió participar en el último capítulo del show. La cantante llegó a la habitación de Corden mientras dormía y lo despertó con platillos y le dijo, “Es la última semana del programa, así que voy a llevarte en auto al trabajo, vamos a hacer el último Carpool”.

Por primera vez en el programa los papeles se intercambiaron, James fue copiloto y Adele quien maneja. Durante el viaje hablaron sobre como surgió el famoso Carpool Karaoke, de los últimos días del programa y de su amistad.

Este capítulo promete ser conmovedor y no solo por tratarse del último, pues, durante el trayecto Adele comenzó a llorar mientras recordaba lo mucho que Corden la ayudó en su proceso de divorcio hace unos años atrás. “Cada vez que canto I Drink Wine en Las Vegas, pienso en ti” comentó.

Pero también hubo momentos de risas, mientras el presentador del famoso programa le explica Adele como nadie quería grabar el ‘Carpool Karaoke’ al principio y cómo engañaron a una Mariah que estaba dispuesta pero no quería cantar, pero acabó cantando.

Adele y James Corden han recordado momentos clave de como este formato cambió el entretenimiento y la forma en la que los artistas se presentaban para promocionar sus temas, Además, han cantado algunas de las canciones más icónicas de la inglesa como “Rolling in the Deep” o “Love is a game”.

El final del episodio fue de los más emotivos, pues ambos artistas expresaron el gran cariño que tienen por el otro. “Eres uno de mis mejores amigos. Te voy a echar mucho de menos”, reveló Adele.

Mientras que, Corden enfatizó que su amistad y la amistad de su familia no tiene nada que ver con la distancia.

El último capítulo del show se emitirá el jueves 27 de abril del presente año y tendrá la presencia de Harry Styles y Will Farrell.

Por: Mariajosé López.

