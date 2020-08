Adele, Rosalía y Pablo Alborán, los discos más esperados de un 2020 desafortunado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Aunque 2020 ha deparado un buen puñado de discos de altura, el año del coronavirus se ha dejado por el camino otro ramillete de grabaciones que han preferido esperar a los próximos meses, con posibles sorpresas de Adele, Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Rosalía y Pablo Alborán.

Entre los que están asegurados se encuentra “SMILE”, de Katy Perry, un álbum optimista sobre el proceso que le permitió salir “del túnel” en el que estaba “clínicamente deprimida” y que coincide con el nacimiento de su primera hija, de su relación con Orlando Bloom.

Será este viernes, 28 de agosto, día en el que también se publica “ENERGY”, del dúo británico de productores Disclosure.

En septiembre, los nombres trascendentes se circunscriben al ámbito alternativo. Así, el día 4 saldrá lo nuevo de Hurts (“Faith”) y el 25, lo de IDLES (“Ultra Mono”), Rosin Murphy (“Roisin Machine”) y Sufjan Stevens (“The Ascension”).

Octubre arrancará con “Bon Jovi: 2020”, el nuevo álbum de la banda de New Jersey, que coincide en fecha, el día 2, con el álbum de rarezas de Mariah Carey, con “Melanie C” (octavo disco en solitario de la exmiembro de Spice Girls), el primer disco en solitario del vocalista de The National, Matt Berninger (“Serpentine Prison”), y el álbum recitado de Lana del Rey (“Violet Bent Backwards Over The Grass”).

El mismo mes saldrán además novedades de Travis (día 9, “10 Songs”), así como de Nothing But Thieves (“Moral Panic”) y Sophie Ellis Bexton (con “Songs From The Kitchen Disco”, resultado de las sesiones “online” que puso en marcha desde su cocina durante el confinamiento).

El último gran lanzamiento confirmado por el momento de este año es “DISCO”, en mayúsculas, el nuevo álbum de la diva australiana Kylie Minogue, que verá la luz el 6 de noviembre.

Entre las novedades en español están confirmados, aún sin fecha cerrada, los nuevos álbumes de La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Rozalén o Nathy Peluso.

A partir de aquí comienza el territorio de la especulación, pero es probable que haya alegrías por parte de dos músicos a los que se ha visto muy activos en el estudio: Pablo Alborán (tres años después de “Prometo”) y Rosalía (transcurridos dos de “El mal querer”).

Entre los anglosajones la incertidumbre se centra, como viene siendo habitual desde hace meses y meses, en el nuevo disco de Rihanna, al que se unen ahora otras intérpretes femeninas, como Adele (quien, muy delgada, reveló hace poco que estaba preparando un nuevo trabajo, “30”, que en teoría llegaría en septiembre).

A esa lista se acaba de sumar Miley Cyrus, recuperada de su intervención en las cuerdas vocales y tras el estreno de su sencillo “Midnight Sky”, que ha recibido grandes críticas, y también Cardi B, quien está rompiendo listas y moldes con su recién estrenado tema “WAP”.

Janet Jackson confirmaba a principios de año su primer trabajo en cinco años, “Black Diamond”, pero sin fecha de momento, como Alicia Keys, que ha sido una de las artistas que ha postergado varias veces por el coronavirus la salida de su nuevo disco, “ALICIA”.

Es lo mismo que le ha sucedido a Sam Smith, con un disco completamente terminado al que, dadas las circunstancias, cambiará el título (se iba a llamar “To Die For”, es decir, “Morir por”).

Del ámbito del hip hop se esperan buenas nuevas de dos de sus tótems: Kendrick Lamar (se ha dicho que el disco estaba terminado, a faltar solo de impulsar un sonido más rock) y de Kanye West (del que desde hace tiempo se espera su “God’s Country”).

The Cure, Little Mix, OneRepublic y The XX son otras formaciones de las que podría haber sorpresas en los próximos meses, si el coronavirus da un respiro y permite recuperar el pulso de la industria musical.