¡Adelante, Presidente!

El presidente Luis Abinader rinde cuentas este lunes tras cumplir 2 años, 6 meses y días de una gestión de gobierno que por sus resultados va logrando el milagro de que los dominicanos eleven la autoestima y orgullo de su tierra e historia, en un país “colocado en el mismo trayecto del sol”.

La gestión Abinader, definida por el politólogo Daniel Pou como “el impulso de una ola de renovación”, envía un claro mensaje a las nuevas generaciones de intelectuales, profesionales, artistas, deportistas, empresarios y políticos de que los sacrificios y trabajos de Duarte, Luperón, Rafael Fernández Domínguez, Caamaño, Manolo y las Hermanas Mirabal, José Francisco Peña Gómez, Bosch, Balaguer y Majluta fueron abono.

Bajo el liderazgo del presidente Abinader, tras el extendido impacto del Covid-19 y la guerra en Ucrania, el pueblo dominicano ha recuperado la producción y el comercio nacionales, con sostenidos niveles de crecimiento y estabilidad económica ejemplares en el mundo.

Se destaca como un logro fundamental que el país sea ejemplo de gobernabilidad política y social, gracias a los sacrificios fiscales del estado, la calidad y prudencia del gasto público y los ahorros que genera el corte radical a la corrupción y la impunidad.

Aunque subsidiando los precios de los combustibles y duplicando la asistencia a los más pobres el gobierno ha controlado que las alzas de precios castiguen con más dureza al pueblo, faltan reformas que reduzcan la desigualdad social y la pobreza.

Con el aval de sus grandes logros Abinader ha demostrado capacidad para concertar la transformación que nos convierta en un país en camino a un modelo de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible en democracia, que nos convierta en la gran nación que los dominicanos merecemos.

En base a la alianza público-privada asentada en relaciones de honestidad y transparencia, Abinader ha rescatado la inversión en el país y su futuro, ejemplo de lo cual son el desarrollo de nuevos polos turísticos en las regiones sur y noroeste, mientras se expanden y consolidan las ya existentes zonas de desarrollo del Este y la Costa Atlántica.

Respetando la continuidad del estado, Abinader concluye o tiene en proceso de conclusión cientos de obras abandonadas en gobiernos pasados, encarecidas por aumento de precios que generaron desequilibrio económico y un nudo legal, resuelto con la formulación y promulgación de la ley 118-21 Sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas y Hospitales.

El gobierno levanta en todo el territorio nacional una impresionante obra de infraestructura que incluye construcción, ampliación y remodelación de miles de viviendas, acueductos, centros de salud, escuelas, drenajes y saneamientos, carreteras, puentes y caminos vecinales que conectan pueblos y regiones fomentando la producción, el comercio, el turismo y los empleos.

Esas obras incluyen la transformación de la autopista Duarte en una amplia, moderna y segura vía Santo Domingo-Navarrete-Montecristi, construcción de circunvalaciones en Azua, Baní, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos, Tramo IV Norte Santiago.

Para maximizar un transporte colectivo que facilita y abarata la movilidad ciudadana, Abinader también desarrolla corredores de autobuses en Santo Domingo y Santiago, y desde inicio de su gobierno emprendió la extensión de las líneas I y II del Metro de Santo Domingo, amplía sus andenes y duplicación de 3 a 6 los vagones por locomotora, monorriel en Santiago y teleféricos en Santiago y en Los Alcarrizos, entre otras.

Amerita anotación especial la construcción de la presa de Monte Grande, iniciada por los gobiernos del PLD, abandonada su construcción por más de 10 años, dejando los trabajos en un 38%, como ha precisado Olmedo Caba Romano, director del Indrhi, y asumida por el actual gobierno que tiene programado inaugurarla en julio de este año.

Esa obra, planificada para controlar inundaciones, garantizar agua para producción agropecuaria y consumo humano, generar energía eléctrica limpia, beneficiará directa e indirectamente a cientos de miles de habitantes de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

Abinader respeta la persecución de la corrupción y la impunidad, iniciada por el Poder Judicial, mientras avanza a pasos firmes una reforma y modernización de la Policía Nacional para que juntos persigan y castiguen la delincuencia común y de cuello blanco.

La corrupción y otros delitos seguirán ocurriendo, pues no es una sociedad de santos la que se está reformando. La diferencia con Abinader es la demostración que hace cada día de que no tiene corruptos favoritos y que en el gobierno puede tener amigos colaboradores, pero no cómplices.

Frente al desbordamiento de la inmigración ilegal haitiana, especialmente de 2004 a 2012, cuando el presidente Leonel Fernández retardó por 7 años el reglamento de aplicación de la Ley de Migración, mientras suscribía convenios internacionales limitantes para la defensa de nuestra soberanía.

Luis ha defendido con gallardía el derecho de RD a aplicar sus leyes migratorias, Migración deporta cantidades nunca vistas de inmigrantes ilegales, el ministerio Público acciona para castigar el involucramiento de funcionarios civiles y militares en el tráfago fronterizo.

El gobierno aumenta el sueldo y mejora las condiciones de vida y de trabajo a los soldados que vigilan la frontera, se avitualla al Ejército Nacional de equipos bélicos, transporte terrestre y aéreo para mejorar la logística de vigilancia, y se eleva una verja perimetral de control.

Al llegar a la presidencia Abinader heredó de los gobiernos del PLD una pesada deuda social con altos déficits de servicios de salud y agua potable, crónico sistema educativo, pésimas condiciones de seguridad social y ciudadana, y una economía en grave estado de vulnerabilidad por los desequilibrios fiscales, y el saqueo del erario, entre otros males.

Tal descalabro económico, ético e institucional alcanzó niveles inaceptables para la sociedad dominicana, descalabro que ahora las políticas gubernamentales impulsan hacia un punto de no retorno.

Hoy Luis puede presentar una rendición de cuentas basada en resultados tangibles, que llenan de orgullo a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad.

¡Adelante, Presidente!

POR NELSON MARTE

