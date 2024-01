ADASEC RD otorga 9 mil dólares a jóvenes emprendedores

Algunos de los ganadores.

EL NUEVO DIARIO, BANÍ.- ADASEC Republica Dominicana celebró la Competencia Pitch de Proyectos Innovadores del DIA Lab RD, en colaboración con su socio internacional The Trust for the Americas, y con el apoyo financiero de Citi Foundation.

En esta ocasión, un total de 13 proyectos fueron presentados ante un jurado multidisciplinario, que evaluó criterios como el modelo de negocio, el impacto social y medioambiental, la viabilidad económica y el grado de innovación.

Los proyectos más destacados fueron galardonados con USD 1,000 en fondos semilla para fortalecer sus estructuras y catalizar sus impactos.

En las palabras de inicio, el Lic. José Camilo, presidente de ADASEC, expresó su gratitud hacia The Trust for The Americas y Citi Foundation.

«Los Laboratorios DIA celebraron la cuarta Competencia Pitch de Proyectos Innovadores. Jóvenes de diversas áreas presentaron proyectos impactantes para resolver desafíos locales, sus brillantes presentaciones resaltan el potencial de nuestra juventud, seguimos impulsando los Laboratorios de Innovación DIA para forjar un futuro mejor para nuestros jóvenes», manifetó Camilo.

Asimismo, Allen Feliz, Coordinador del Proyecto DIA Lab RD, ADASEC, enfatizó: «En DIA Lab RD, no solo los formamos al más alto nivel y competencia, también le estamos otorgando un capital semilla a la juventud, es mostrarle el camino y caminar juntos hacia su futuro.»

Los jóvenes participaron en grupo o de manera individual, habiendo previamente elaborado y perfeccionado sus propuestas de emprendimiento durante el «Ideatón virtual de Innovación y Emprendimiento».

De los proyectos presentados, los siguientes nueve fueron seleccionados como ganadores:

1. “Historias para cambiar vidas” de Heydi Ovalles y Ghessy Carrión: ofrece oportunidades a niños con dificultades cognitivas o motoras, fomentando la investigación, reduciendo desigualdades de lectura por limitaciones genéticas y equilibrando la igualdad de género.

2. “Salvezza” de Maddox Jáquez González: brinda una alternativa de postres para personas con problemas alimenticios (celiaquía, intolerancia a la lactosa y diabéticos), al igual que una alternativa más saludable.

3. “Eco Sweater” de Alan Melo: propone una plataforma intuitiva con IA para simular outfits, donaciones y personalización de prendas únicas. Busca reducir prendas no usadas y el fast fashion en el país mediante intercambios y venta de textiles ecológicos.

4. “Poweford” de Nelson José saintime: busca reducir el desempleo al ofrecer un servicio de calidad a jóvenes, guiándolos hacia el emprendimiento personal y apoyando a pacientes de bajos recursos.

5. “Papelería Draco” de Daisha Henríquez, Rosanna Tavarez y Rosaira Jiménez Yenyete: propone un emprendimiento comunitario en una zona vulnerable que brinda acceso a materiales de papelería para estudiantes de escasos recursos.

6. “Ecoyitas” de Rubí Estephany Hernández Sánchez: Reducir significativamente los residuos de plásticos y vidrios que contaminan nuestras playas, reutilizando dichos desperdicios y dándoles una segunda vida útil, convirtiéndolos en bisutería artesanal.

7. “3R VIDEO GAME” de Ana Franchesca Bouajenek, Gael Estrella y Diana Bello Lantigua: plantea una página web gamificada para educar a estudiantes sobre cuidado del medio ambiente, cambio climático, reducción de huella ecológica, importancia del reciclaje y la creación de productos a partir de desechos sólidos.

8. “Instasalud” de Keisy Cecilia Polanco Bisono, Raymond Anthony Cortorreal Caminero, Ismael Armando Polanco García y Alejandro Aquiles Beltre Pimentel: busca optimizar el acceso a los servicios de salud, tanto en clínicas como en hospitales a través el desarrollo de una aplicación nativa diseñada para simplificar la reserva y administración de citas médicas.

9. “Onbus” de Genesis Moreno, Francisco Aquino y Eurys Brito González: aspira a mejorar la experiencia de cada usuario a la hora de trasladarse en los transportes público, específicamente, metro y teleférico.

Rodrigo Iriani, Gerente Senior del Programa DIA, concluyó: «En esta competencia, celebramos la dedicación y el potencial de la juventud dominicana para enfrentar desafíos a través de la innovación. Agradecemos a nuestros aliados y a los jóvenes por confiar en nosotros. Sigamos invirtiendo en la juventud y construyendo un futuro más equitativo.»

Allen Feliz señalò que los DIA Labs en República Dominicana forman parte de un ecosistema único que fomenta la innovación y el emprendimiento.

«Estos laboratorios ofrecen un entorno propicio para el crecimiento de jóvenes provenientes de las comunidades de Baní, La Vega y Bonao. A través de acceso a tecnología, espacios de colaboración, formación y oportunidades de financiamiento a través de fondos semilla, los jóvenes reciben las herramientas necesarias para dar vida a sus ideas de negocios o catalizar proyectos sociales destinados a abordar desafíos locales», concluyó.

