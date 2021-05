ADARS urge al CNSS a convocar diálogo para evitar paro en servicios salud de los afiliados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, urgió este viernes al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), convocar a un diálogo con la directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD), en procura de arribar algún tipo de acuerdo que evite paralización de los servicios de salud a los afiliados de una de las principales ARS del país.

Consideró que los afiliados quienes cotizan a las ARS y que son los más vulnerables, no deben sufrir la consecuencia de un problema gremial, por lo que sugiere al Colegio Médico dejar sin efecto la paralización de los servicios pautados para el próximo lunes.

¨Entendemos no es el momento para ese tipo de iniciativa (las suspensiones de servicios), que afectaría a los afiliados más vulnerables que pagan por un servicio y tienen derecho a recibirlo. Lo lamentablemente la solución no está en nuestras manos, se trata de una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema¨, expuso Vargas.

Recordó que la demanda de revisión y aumento de los honorarios a los médicos y a la sociedad de especialistas afiliados a las ARS, fue postergado por el CNSS, mediante resolución 514-02.

Reconoció, no obstante, que esos prestadores de servicios a los afiliados a las seis grandes ARS, tienen derecho a reclamar incremento de sus ingresos, pero debido a la situación generada por la pandemia del Covi-19, no hay las disponibilidades económicas para satisfacer ese requerimiento en este momento, para lo cual se requeriría unos 8 mil 775 millones de pesos.

¨Suponemos, sin embargo, que cuando se retorne a la normalidad el Estado y todos los actores del sistema deben abarcarse a la búsqueda de solución, de dar respuesta a los requerimientos de los médicos, pero creemos que los afiliados no deben sufrir la consecuencia de problemas de índole gremial ¨, enfatizó.

Resaltó además que en medio de las precariedades financieras generada por la pandemia en la que las ARS tuvieron que ampliar el catálogo de los servicios, ha estado cumpliendo con los requerimientos de los afiliados.

José Manuel Vargas, refirió, asimismo, que durante el proceso de pandemia mediante un acuerdo auspiciado entre el Ministerio de Salud y la Sisalril, fue aumentado la cobertura por internamiento al afiliado hasta a un millón de pesos y se incrementó los honorarios a los especialistas de primeras filas como son neumólogos, infectólogos e intensivistas, generando dificultades financieras a las ARS.

El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, informó que las ARS tuvieron pérdidas por 876 millones en el año 2020, por los factores señalados y otras variables.

Reveló que las administradoras de Riesgos de Salud perciben unos 32 mil millones de pesos anual, de los cuales paga unos 30 mil millones por prestación de servicios a los afiliados. El 10% corresponde a utilidades y pago de impuestos.

¨Cada año crece los ingresos, pero igual los egresos. Al 31 de marzo las ARS han perdido 876 millones de pesos como consecuencia del alto costo médico por los problemas generados por el Covid y que incrementó la demanda de servicios.

No obstante, el funcionario resaltó, no obstante, que las administradoras de salud y riegos laborales no tiene la capacidad financiera para hacer frente a una pandemia que nadie sabe la característica ni hasta donde va a llegar.

En cuanto al reclamo que hace el Colegio Médico Dominicano, insistió en la necesidad de que se recurra al diálogo entre el gremio y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, para arribar a un acuerdo que evite las suspensiones de servicios como los que han estado siendo convocadas.

¨Llamamos a nuestras autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social,para que convoque al Colegio Médico Dominicano y asuman su rol explicando las razones por las cuales en estos momentos no es posible complacer la demanda por falta de disponibilidades de recursos ¨, concluyó José Manuel Vargas.

La convocatoria a paros de los servicios de salud a los afiliados a una de las seis principales ARS , pautado para el próximo lunes, es rechazado por distintas entidades, incluido el Consejo Nacional de la Empresa Privada(CONEP), representantes del sector laboral y otras relacionadas con el sector salud.

El CONEP manifestó este jueves su preocupación ante el anuncio del Colegio Médico Dominicano (CMD) sobre la paralización de los servicios de salud de los afiliados de una de las principales ARS del país.

El gremio realizó un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como órgano superior del sistema, para que propicie un diálogo y consenso que permitan evaluar estas diferencias recurrentes, anteponiendo el derecho de acceso a los servicios de salud de los ciudadanos y procurando acuerdos definitivos que garanticen la sostenibilidad del sistema.

“En medio de la situación sanitaria que atravesamos, todos debemos estar conscientes de nuestra gran responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento y la preservación del sistema, de forma que contribuyamos a una rápida recuperación del país, ante los retos económicos y sociales generados por el COVID-19”, insiste CONEP.

En un comunicado de prensa, el gremio indicó que esta medida anunciada por el CMD, “perjudica directamente los derechos fundamentales de los usuarios en medio de una pandemia”.

A inicios de esta semana, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas anunciaron que, desde el próximo lunes 10 de mayo, y durante una semana, paralizará los servicios de consultas a la ARS Mapfre Salud (antigua Palic), a nivel nacional. Esto, en demanda de un aumento de tarifarios para los servicios médicos.

El Colegio Médico explicó también que no descarta la posibilidad de paralizar otras de las grandes ARS, de no haber respuestas a a sus “justas demandas”.

La Confederación Nacional de Trabajadores de las Industrias (Conati), mediante un comunicado de prensa, deploró el llamado a paralización de los servicios de salud que ha hecho el Colegio Médico y Consejo de Sociedades Médicas Especializadas.