Adán Peguero revela "había gente antes que traficaba droga en el correo"

El exdirector de Inspodom habló de su salida de la entidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), dijo este lunes que al ser nombrado en la institución, recibió una entidad en «la quiebra total» y que inclusive era utilizada para enviar drogas.

Al ser entrevistado por la periodista Priena Almonte, el exfuncionario público reveló lo que encontró en el Inposdom el contrato firmado con una empresa extranjera, que posteriormente derivó en su destitución y sus acciones para intentar mejorar la entidad.

“Yo asumí el Inposdom como un reto personal, porque era una institución que nadie sabía que existía y es de las más importancia de República Dominicana”, comenzó diciendo Peguero, argumentando que el servicio de correo en un país constituye una pieza fundamental para el desarrollo de una nación, en cuanto a la comunicación entre sus habitantes.

Sin embargo, tras llegar a la institución y ejecutar el informe sobre como estaba su actualidad, dijo que encontró un desorden generalizado y una entidad inoperante en todos sus aspectos.

Dijo que lo primero que identificaron fue que las 187 estafetas de correo estaban cerradas, en su mayoría, y algunas inclusive eran utilizadas como estructuras para negocios y viviendas. “Yo recibo el correo con las estafetas cerradas y no solo eso, había negocios en las estafetas del correo. Había cafeterías, comedores, gente que vivía en el correo con su familia, haitianos que tenían su familia residiendo en el correo y para nosotros poner a funcionar ese correo fue una cosa terrible”, aseguró.

El exfuncionario reveló a la periodista, que a pesar de tener la intención de restaurar las estafetas, la situación financiera de la entidad y del país les impidió tomar acción.

“El correo le debía dinero a todo el que le daba un servicio. Quebrado totalmente, el correo debía 5 meses a los empleados de seguridad. El correo lo que hacía era que pagaba 2 y 3 meses después. Incluso varios contratos que teníamos con entidades fueron suspendidos por la falta de pago”, explicó Peguero.

Asimismo, indicó que al llegar a la entidad no existía ningún sistema contable “todo era manual”, las computadoras eran escasas e inclusive el acceso a la Unión Postal Universal, que otorgaba las indicaciones para enviar paquetes, también había sido suspendido.

“Es decir, el correo no funcionaba, no había computador, no había tramos, no había nada”, exclamó el también miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Mia Cargo

Sobre la empresa Mia Cargo, que era la entidad a cargo de recibir los paquetes en Miami, señaló que en un primer momento identificaron que había otra empresa que hacía de intermediario entre el Inposdom y la entidad en Estados Unidos y que esta “no hacía nada”.

Según explicó Adán Peguero, esta empresa intermediaria lo único que hacía era recibir los paquetes en el país, cobrar y entregar solo una parte del dinero al Inposdom. Posteriormente, explicó que se eliminó el contrato con esa empresa e iniciaron las negociaciones con Mia Cargo.

“Nosotros comenzamos a trabajar un acuerdo con Mia Cargo para después llegar a una especie de contrato. Si nosotros hubiéramos mantenido el contrato que mantenía Mia Cargo hoy el correo con el día de hoy no fuera deficitario. Nosotros estuviéramos aportando recursos al Gobierno central”, aseguró.

Sobre el acuerdo, dijo que el mismo fue ratificado por el Consejo del Inposdom, que está conformado por varias entidades, quienes dieron el visto bueno de impulsar lo consensuado con Mia Cargo.

“Nadie se opuso a la firma de ese contrato. Ese contrato, que se iba a hacer, superaba en beneficios los 10 millones de dólares que estipulaba la cláusula de rompimiento. Esa compañía (antes de romper el contrato) llevaba invertido más de 1 millón de dólares en el correo. Teníamos laptops, computadoras, escáner… teníamos un sistema que funciona”, aseguró.

Al ser preguntado por la periodista por el rompimiento del contrato tras ser sustituido por Katiuska del Carmen Báez, dijo que desconocía las razones que llevaron a tomar esa decisión y lamentó que la empresa Mia Cargo haya tenido una mala experiencia con la inversión que realizó.

“Yo no entiendo porqué se rompió ese contrato. Se estaba viviendo de lo mediático, hubo un ruido y hubo una acción por el ruido. Lo que se debió hacer era sentarse a investigar y si había algún tipo de fallo, enmendarlo”.

En ese sentido, dijo que la propia empresa Mia Cargo contrató una firma de abogados para analizar las cuestiones legales y confirmar que el contrato podía ser impulsado sin tener que pasar por un proceso de Compras y Contrataciones: “Una firma de abogados de este país afirmaron que ese contrato podíamos hacerlo”.

Mientras que al referirse a los bienes traídos por la empresa, señaló que al salir del Inposdom estos estaban en la institución, por lo que desconoce si su sucesora tomó alguna decisión respecto a ellos.

