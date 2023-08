Adán Peguero encabeza SDE con un 43.4%; ratifica solucionará problemas de basura y ruido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El aspirante a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este (SDE), por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Adán Peguero, encabeza la preferencia del electorado con un 43. 4%, seguido del actual alcalde Manuel Jiménez con un 27.1%, Dio Astacio con un 20.8% y José Bertico Santana con un 8.7%, según una encuesta dada a conocer este martes por la firma Instituto Dominicano de Estudios Aplicados Mercado y Encuestas.

Precisa el estudio que Peguero ganaría las elecciones internas de esa organización política y las elecciones municipales de febrero del próximo año, debido a la gran popularidad en su organización partidaria y en el municipio Santo Domingo Este.

Según informa hoy un comunicado, el estudio de opinión aplicado de manera presencial basado en una muestra de dos mil personas entrevistadas entre desde el día 19 al 22 del mes de julio del año 2023, muestra al aspirante a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno con una “notable fortaleza” con un 43.4%.

Los resultados de la encuesta también establecen que en la circunscripción número tres, donde Peguero cuenta con un 20.0%, seguido de Manuel Jiménez quien tiene un 18.0%, mientras que Dio Astacio cuenta con un 18.0%. y Bertico Santana 0.7%.

Al reaccionar a los resultados de la encuesta que lo favorecen, Peguero afirmó que la preferencia que sienten los perremeístas hacia su candidatura no le es extraña, ya que otras encuestas realizadas en ese sentido también le dan una holgada ventaja sobre los demás competidores y aspirantes.

“Siempre he estado al lado de los perremeístas y he apoyado a los munícipes de Santo Domingo Este en sus mejores aspiraciones. Esto no es un asunto coyuntural ni cuestión de egos. Tengo la tradición de trabajar por los ciudadanos de este municipio y lo seguiré haciendo”, manifestó.

Peguero aprovechó para reafirmar que entre sus propuestas está el convertir a SDE en el municipio donde impere la limpieza y la correcta recogida de basura, combatir la inseguridad ciudadana y la gran contaminación sónica que está provocando gran desazón entre los munícipes, problemas estos a los que el actual alcalde no ha sabido darles respuesta.

Adán Peguero, es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Santo Domingo Este, el cual cuenta con una amplia hoja de vida, destacándose sus roles en el sector de la educación superior en donde ha sobresalido por su empeño, responsabilidad y trabajo tesonero.

