Adán Lesther cree exagerado video sobre altos precios en servicios en Boca Chica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Adán Lesther consideró este miércoles como una exageración el video sobre altos precios que experimentan los alimentos y servicios en las inmediaciones de la playa de Boca Chica.

Lesther dijo que el problema está en los intermediarios que tratan de abusar de los visitantes que van al municipio en busca de esparcimiento, recreación y la degustación de alimentos.

El comentarista expresó sus declaraciones junto al comunicador Jaime Rincón, “El Nuevo Diario de la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“El problema aquí no es ni siquiera el costo del pescado, es el intermediario, que es una persona no adecuada y no bien vestida, que usted se da cuenta de que no es el dueño del negocio”, declaró.

En ese sentido, narró que el problema está que cuando el bañista está dentro de la playa utiliza a un buscón, creyendo que es un delivery, quien termina engañándolo.

Asimismo solicitó la rápida intervención de las autoridades municipales y policiales para que no se sigan cometiendo este tipo de abusos en la venta de alimentos y servicios en Boca Chica.