Adam Silver ve “improbable” interrumpir la temporada de la NBA por los Juegos Olímpicos

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aunque las fechas de la temporada 2020/21 aún son inciertas, todo apunta a que el final de esta podría entrar en conflicto con los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados por culpa de la pandemia. Pese a la obvia influencia que esto podría tener sobre el torneo, Adam Silver aseguró ayer que es poco probable ajustar el calendario del nuevo curso para que no coincida con la cita olímpica.

“Tendremos que pensar al respecto, pero creo que es improbable que, si la temporada empieza tarde, sea viable pararla con motivo de las Olimpiadas” afirmó en una entrevista para NBA TV. “No se trataría simplemente de frenar en las semanas en las que transcurran los Juegos, ya que estos requerirían unas semanas de preparación previa y un descanso posterior”.

Lo cierto es que resulta difícil discutir lo afirmado por Silver. En caso de que ambas competiciones lleguen a solaparse, interrumpir el transcurso de la liga supondría desajustar el calendario más de lo que ya ha sido trastocado por el Covid, además de que implicaría un enorme parón bastante anticlimático en una fase muy avanzada del año.

Todo apunta a que la próxima temporada de la NBA no podrá empezar hasta 2021, y si esta finalmente se disputa al completo se antoja imposible que sus fechas no entren en conflicto con los Juegos de Tokio. La cuestión es si a la liga le conviene jugar una temporada regular de 82 partidos o no en vista de las actuales circunstancias. La decisión que se tome al respecto podría cambiar las cosas.

Cientos de afectados

Con 108 jugadores extranjeros en la NBA y con varias estrellas estadounidenses habiendo hecho explícito su deseo de estar en Tokio, este posible solapamiento afectaría realmente a la competición olímpica. Es más, no solo tendría influencia en cuanto a jugadores, ya que incluso entrenadores como Gregg Popovich o Nick Nurse debían acudir como seleccionadores a la cita, por lo que la lista de bajas podría ser enorme, algo que el propio Silver reconoció.

“Hay muchos jugadores increíbles, empezando por la selección de Estados Unidos, capaces de dar lugar a equipos muy competitivos” dijo. “Sin embargo, me preocupa de cara a otras selecciones, ya que muchas de sus estrellas juegan en nuestra liga y su ausencia sería muy significativa para sus equipos. De todas formas, creo que incluso si estableciésemos un plan para los Juegos Olímpicos, no podemos saber cómo va a estar el mundo el próximo verano. Estamos ante una situación extraordinaria que nos impide acudir a las normas convencionales y obliga a todo el mundo a hacer ciertos ajustes”.