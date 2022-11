Adam Silver se reunirá con Irving por su promoción de una película antisemita

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El comisionado de la NBA, Adam Silver, no parece satisfecho con el modus operandi seguido por Kyrie Irving desde que promocionó una película antisemita en sus redes sociales la semana pasada. A pesar de haber sido señalado por su acto, la estrella de los Brooklyn Nets no se ha retractado por ello, optando por minimizar la gravedad de lo cometido. Así, Silver ha compartido su malestar con el jugador, con quien se reunirá la próxima semana.

«Kyrie Irving tomó una decisión imprudente al compartir el enlace de una película que contiene material antisemita profundamente ofensivo», afirmó el comisionado. «Si bien apreciamos el hecho de que haya accedido a trabajar con los Brooklyn Nets y la Liga Anti-difamación para combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, me decepciona que no haya ofrecido una disculpa incondicional ni, de forma más específica, denunciado el contenido vil y dañino de la película que decidió publicitar. Me reuniré con Kyrie en persona la próxima semana para discutir esta situación.»

Después de compartir dicho enlace sobre la película el pasado jueves, el base se enfrentó a un escrutinio cada vez mayor en los días siguientes, teniendo, incluso, un intercambio verbal con varios periodistas el sábado. Tras ello, Irving eliminó la publicación y los Nets lo excluyeron de las ruedas de prensa celebradas el lunes y el martes.

El miércoles, Irving, los Nets y la Liga Anti-difamación emitieron una declaración conjunta anunciado la donación de 500.000 dólares cada uno dirigida a «causas y organizaciones que trabajan para erradicar el odio y la intolerancia de nuestras comunidades». En dicha publicación, Irving afirmó que se opone a «todas las formas de odio y opresión», y ratificó su apoyo sobre las comunidades marginadas, además de asumir la responsabilidad por el impacto que su publicación tuvo en la comunidad judía.

Sin embargo, como señala el anuncio de Silver de este jueves, el jugador no se ha disculpado todavía por promocionar la película ni por el daño causado a dicha comunidad. De momento, no ha habido indicios de que los Nets o la NBA tengan la intención de multar o suspender a Irving por sus acciones. Un Irving que, recordemos, es vicepresidente de la Asociación de Jugadores. Quién se lo diera a Meyers Leonard.

