Adam Silver se pronuncia sobre la sanción a Sarver

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El martes la NBA emitía un comunicado sentenciando que la investigación que sostenía en torno a Robert Sarver, propietario de Phoenix Suns y Mercury (WNBA), le señalaba culpable de sostener actitudes misóginas y racistas en el ambiente laboral que ha comandado durante dos décadas. Da la casualidad que ayer también daba comienzo la reunión de gobernadores anual previa a la temporada. Antes de la cual Adam Silver acostumbra a hacer repaso de los temas candentes que envuelven a la liga.

Como no podía ser de otra forma, en la rueda de prensa apenas existió otro tema que no fuese el año de suspensión y los 10 millones de dólares de multa a los que se enfrenta Sarver. A esas horas todo el entorno mediático NBA había dado su opinión sobre el asunto. Incluyendo las declaraciones de LeBron James y Chris Paul denunciando la sentencia como insuficiente e instando a la suspensión permanente del mandatario.

En esta tesitura, la tarea de Silver era calmar las aguas. Algo que, a la vista de la reacción generalizada, no ha logrado del todo. El comisionado comenzaba explicando por qué no se ha aplicado el castigo máximo de que la Liga dispone en estos casos. “Si la investigación hubiese descubierto que sus comportamientos estaban motivados por un tema de hostilidad racial (xenofobia) el veredicto habría sido ese sin duda. Pero esas no fueron sus conclusiones” escudaba Silver.

En consecuencia, el comisionado establecía su posición en el asunto. “Tengo cierta autoridad por la gracia de esta organización. Pero no tengo el derecho de arrebatarle el equipo. No entraré en temas legales porque obviamente existen vías para sustraerle su propiedad. Simplemente he tomado esta decisión. Creo que el castigo para el Sr. Sarver es lo suficientemente severo”

Pero la parte más polémica de su discurso aún estaba por llegar. “Me tengo que agarrar a los derechos que envuelven a la propiedad de una franquicia, los cuales están amparados en nuestra constitución [NBA]. La situación es muy diferente hablando de propietarios o asalariados en un puesto de trabajo. Los procesos legales para sustraer una propiedad son tremendamente intrincados. Son procesos muy diferentes”.

El espejo Donald Sterling

No tardaron pues en aparecer las comparaciones con el caso de Donald Sterling. Ex propietario de los Clippers al que unos audios y mensajes filtrados le acabaron costando vender la franquicia por su contenido deliberadamente racista y misógino. Esta no fue una situación exactamente igual, ya que fue la entonces esposa de Sterling la ocupada de llevar a cabo el proceso de venta del equipo y fue una decisión amparadlo por dos tercios del resto de propietarios. Lo cual no parece el caso.

Ahora bien, Silver también quiso apuntalar las similitudes entre ambas situaciones. “En el caso de Sterling pudimos escuchar sus palabras dirigidas a un grupo concreto de personas. Mirando a las circunstancias investigadas con Sarver es obvio que el lenguaje utilizado en muchas de ellas es inaceptable e indefendible. Pero no lo suficientemente fuerte [para expropiarle]”.

Reacciones y correcciones

Justo antes de su comparecencia Tamika Tremaglio, la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores, publicaba su propio comunicado en Twitter. Donde decía que la NBA no debería admitir la presencia de personajes como Robert Sarver.

Sabiendo que no había forma idónea de tratar un tema tan escabroso, Silver se limitó a pedir perdón una y otra vez a los trabajadores afectados por el mandato de Sarver durante los últimos 18 años. No obstante, su comparecencia estuvo llena de malentendidos que posteriormente han necesitado de aclaración. Con la conferencia ya terminada, Shams Charania se hacía eco de las palabras de Mike Bass, principal portavoz de la NBA.

Probablemente la decisión se mantenga en firme. Pero lo que es seguro es que va a levantar debates a lo largo y ancho de la liga y a poner la lupa en aquellos lugares donde haya indicios de prácticas similares.

