Adam Silver se pronuncia en contra del mandato que impide jugar a Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- «Sobre esta ley en Nueva York… Lo extraño para mí es que solo se aplica a los jugadores locales. Si en última instancia esa regla trata de proteger a las personas que acuden al pabellón, simplemente no tiene mucho sentido que un jugador visitante que no está vacunado pueda jugar en el Barclays Center pero no así el jugador local. En mi opinión, es razón para que revisen esa ordenanza».

Así de franco se ha mostrado el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre la norma que impide jugar a Kyrie Irving en Nueva York, la cual también está vigente en Los Ángeles, si bien allí no hay ningún jugador de Lakers o Clippers que no pueda jugar por no estar vacunado.

En su intervención en el programa Get Up de ESPN, Silver ha alzado la voz para presionar al gobierno local de Nueva York. Hasta la fecha su discurso se había centrado en hablar de la importancia de la vacuna y de respetar la decisión personal que cada uno tomase sobre ello; sin embargo, tal actitud ha cambiado rotundamente para pasar ahora al ataque; eso sí, continúa dejando claro que entiende que recibir la vacuna es la mejor decisión.

«Nuevamente digo que mi punto de vista personal es que la gente debería vacunarse y recibir refuerzos de la misma. Puedo imaginar un escenario en el que la ciudad de Nueva York, con un nuevo alcalde, Eric Adams, que no estaba cuando el anterior implementó la ordenanza, decida cambiar de rumbo y decir que ya no es necesario tener un requisito de vacunación obligatorio; como dije, particularmente uno que solo afecta a los jugadores locales», recalca.

Silver se ciñe a la incongruencia de la norma, pero no por ello cambia de opinión. De cara a la presente temporada, quiso que las vacunas fueran un requisito obligatorio para los jugadores, pero el Sindicato de Jugadores se opuso rotundamente a ello. En todo caso, se calcula que al menos un 97% de los mismos está vacunado y que la mayoría ha recibido la dosis de refuerzo.

El principal implicado en esta trama, Kyrie Irving, habló también hace escasos días sobre el tema. Para ser exactos señaló no sentirse responsable de no jugar en casa, ya que es algo que solo ocurre en Nueva York y que no le pasaría en otros lugares.

«No siento culpa. Soy el único jugador que tiene que lidiar con esto en la ciudad de Nueva York porque juego allí. Si estuviera en cualquier otra ciudad, probablemente no serían las mismas circunstancias. Pero como estoy allí, tenemos a Eric Adams, tenemos el mandato de Nueva York, tenemos cosas que suceden que son circunstancias de la vida real que no solo me afectan a mí, así que no me siento culpable».

Relacionado