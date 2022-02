Adam Silver no está preparado para una NBA sin LeBron James

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Not today. Tal y como resonó en Juego de Tronos con Arya Stark como testigo, Adam Silver no puede por ahora ni pararse a pensar en cómo sería una NBA sin LeBron James. No nos extraña, es un sentir que podríamos definir como generalizado.

LeBron, quien llegó a la Liga en 2003, está marcando una época que se acerca a las tres décadas. Y no hablamos de una estrella más, sino de un jugador que con 37 años sigue siendo de los mejores –si no el mejor–. Tiene cuatro anillos en su haber. Tales logros son parte de un legado que el encumbra hasta los más alto, siendo casi exclusivo para él poder entrar en la discusión sobre el mejor de todos los tiempos con Michael Jordan. Todos conocemos la historia de El Rey. Para Adam Silver, no ha llegado el día de plantearse cómo será la NBA sin tal leyenda.

«Quiero ser absolutamente claro. No estoy preparado para hablar sobre la era posterior a LeBron. No creo que sea porque esté en modo negación. Ganó un campeonato hace menos de un año y medio. Desde mi punto de vista, LeBron sigue jugando al más alto nivel de la liga. En algún momento, creo que surgirá un nuevo jugador o jugadores que tomarán ese rol en la liga. Parece que siempre lo hacen. Simplemente no estoy preparado, ni en lo más mínimo, para empezar a pensar en la liga sin LeBron, porque sigue con el mismo compromiso de siempre a la hora de competir e involucrarse en la liga en general», comenta a Yahoo Sports.

Como decíamos, no sorprende. La NBA lleva casi 20 años viviendo con LeBron como máximo exponente. En su largo periplo otros jugadores han brillado, pero ninguno ha conseguido vivir en el olimpo constantemente. Llegará el día en el que no esté, obvio, pero por ahora toca disfrutar de sus presencia dejando de lado otras inquietudes.

