Adam Silver, «conmocionado» por lo ocurrido con Ja Morant

EL NUEVIO DIARIO, NEW YORK.- Si todos nos hemos quedado asombrados al ver a Ja Morant nuevamente con una pistola en su mano, el Comisionado de la NBA, Adam Silver, no lo está menos. El ‘jefe’ de la Liga realizó una aparición televisiva con motivo de la celebración de la lotería del draft en la que no escondió su malestar por lo ocurrido con la estrella de Memphis Grizzlies.

«Estoy conmocionado. Honestamente, me sorprendió cuando vi ese video este fin de semana. Ahora, estamos en el proceso de investigarlo y descubriremos exactamente qué sucedió lo mejor que podamos. El video no se ve del todo bien, pero asumo lo peor», comenta a Malika Andrews de ESPN.

El reciente incidente se suma al ocurrido en marzo, cuando la NBA decidió suspenderle con ocho partidos tras aparecer con un arma de fuego en la mano en un club de Denver. Pasado el castigo y tras entrar en un programa para tratar sus problemas, el base All-Star de la organización de Tennessee aseguró haber aprendido de sus errores. Adam Silver asegura que en la conversación que tuvo con él también lo sintió así.

«Las consecuencias en aquel momento, con ocho partidos de suspensión, fueron muy serias y a mí me pareció que se lo tomaba en serio. Hablamos durante mucho tiempo no solo sobre las consecuencias que podría tener en su carrera, sino también sobre los problemas de seguridad que lo rodean: podía lastimarse, mutilarse, suicidarse y por supuesto dañar a una tercera persona», expresa antes de recalcar que además es un referente para muchos chicos.

«Tiene muchos seguidores. Hablamos sobre cómo me preocupaba es y el parecía compartir tal cuestión conmigo. Hablamos de decenas de millones de niños en todo el mundo que le habrían visto hacer algo que para nada era adecuado, como es usar un arma de fuego de esa manera», sentencia.

Pocas horas después de aparecer el nuevo vídeo, Memphis suspendió a su estrella. Puede que esta vez el castigo al que se enfrente Morant sea mucho mayor.

