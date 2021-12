Acusan dominicana de doble homicidio por muertes de hijo y sobrino en accidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La dominicana Yokauri Batista Alcántara de 31 años de edad fue acusada ayer miércoles de cargos por doble homicidio por las muertes de su hijo y un sobrino que la acompañaban el Día de Acción de Gracias, 25 de noviembre cuando se desvió en vía contraria en la ruta 1 y 130 en una carretera del pueblo de North Brunswick, cerca del suburbio de Old Bridge en Nueva Jersey tras chocar un patrullero de la policía.}

Los fiscales aseguran que ella estaba conduciendo bajo efectos de alcohol.

Dos policías y un prisionero que era transportado resultaron heridos en el choque.

El accidente ocurrió a las 11:35 de la noche del jueves 25 de noviembre.

Los investigadores dicen que Batista Alcántara viajaba por el lado equivocado de la carretera con niños en el automóvil cuando se estrelló contra una patrulla de la policía de Old Bridge que transportaba al prisionero.

Los dos niños de 9 años fueron declarados muertos después de ser llevados al hospital.

Los fiscales dijeron que se cree que la conducción imprudente y el consumo de alcohol fueron factores que contribuyeron al accidente.

Fue arrestada y acusada de dos cargos de homicidio agravado en primer grado, homicidio vehicular en segundo grado, poner en peligro el bienestar de un niño, agresión agravada y un cargo de agresión automovilística.

La hermana de la acusada abrió una campaña de recaudación de dinero en la plataforma GoFundMe para financiar la defensa legal pero el sitio la eliminó.

“Campaña no encontrada. Los sentimos pero la campaña no se encuentra, favor de chequear la url del link y trate de nuevo. (Campaign Not Found. We’re sorry, but that campaign cannot be found. Please check the link URL and try again), dice GoFundMe.

La oficina del Fiscal del condado de Middlesex, dijo en un comunicado que Batista Alcántara condujo en sentido equivocado en la rampa de acceso a la Ruta 1 antes de que ocurriera el accidente en los carriles hacia el sur de la Ruta 130.

Los nombres de los niños no han sido revelados por las autoridades.

Los dos oficiales y el civil en su crucero fueron tratados por lesiones no especificadas.

La oficina del fiscal general del estado está liderando la investigación, ya que la ley estatal lo exige cada vez que un encuentro con un oficial de policía resulta en una muerte.

